Ensalada rusa boricua: fresca, colorida y un clásico de temporada

© Ivan Mateev | Dreamstime.com

La ensalada rusa boricua es una versión vibrante y cremosa que combina papas suaves, remolacha que tiñe todo de rosa, zanahorias dulces y un aderezo suave que une los sabores. Es un acompañamiento indispensable en las mesas navideñas puertorriqueñas y combina perfectamente con pernil, arroz con gandules o cualquier plato principal festivo. Su textura es fresca, ligera y llena de contraste.

Ingredientes (6 porciones)

  • 4 papas medianas peladas y picadas
  • 1 taza de remolacha cocida en cubos
  • 1 taza de zanahoria en cubos
  • 1 taza de guisantes (arvejas)
  • ½ taza de manzana picada (opcional pero clásica)
  • ½ taza de mayonesa
  • 2 cucharadas de vinagre
  • 1 cucharadita de mostaza amarilla
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  1. Hierve las papas y zanahorias hasta que estén tiernas. Escurre y deja enfriar.
  2. En un bol grande, mezcla las papas, zanahorias, remolacha, guisantes y manzana.
  3. En otro recipiente, mezcla la mayonesa, el vinagre, la mostaza, la sal y la pimienta.
  4. Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente para que los vegetales no se deshagan.
  5. Refrigera al menos 30 minutos para que tome sabor y la textura se asiente.

Consejos

  • Añade huevo duro picado para una versión más clásica.
  • Si quieres un color más vibrante, agrega un poco más de remolacha.
  • Sirve bien fría para un contraste ideal con platos calientes.

El Especialito

