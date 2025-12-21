Ensalada rusa boricua: fresca, colorida y un clásico de temporada

La ensalada rusa boricua es una versión vibrante y cremosa que combina papas suaves, remolacha que tiñe todo de rosa, zanahorias dulces y un aderezo suave que une los sabores. Es un acompañamiento indispensable en las mesas navideñas puertorriqueñas y combina perfectamente con pernil, arroz con gandules o cualquier plato principal festivo. Su textura es fresca, ligera y llena de contraste.
Ingredientes (6 porciones)
- 4 papas medianas peladas y picadas
- 1 taza de remolacha cocida en cubos
- 1 taza de zanahoria en cubos
- 1 taza de guisantes (arvejas)
- ½ taza de manzana picada (opcional pero clásica)
- ½ taza de mayonesa
- 2 cucharadas de vinagre
- 1 cucharadita de mostaza amarilla
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
- Hierve las papas y zanahorias hasta que estén tiernas. Escurre y deja enfriar.
- En un bol grande, mezcla las papas, zanahorias, remolacha, guisantes y manzana.
- En otro recipiente, mezcla la mayonesa, el vinagre, la mostaza, la sal y la pimienta.
- Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente para que los vegetales no se deshagan.
- Refrigera al menos 30 minutos para que tome sabor y la textura se asiente.
Consejos
- Añade huevo duro picado para una versión más clásica.
- Si quieres un color más vibrante, agrega un poco más de remolacha.
- Sirve bien fría para un contraste ideal con platos calientes.