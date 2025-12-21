Ensalada rusa boricua: fresca, colorida y un clásico de temporada

La ensalada rusa boricua es una versión vibrante y cremosa que combina papas suaves, remolacha que tiñe todo de rosa, zanahorias dulces y un aderezo suave que une los sabores. Es un acompañamiento indispensable en las mesas navideñas puertorriqueñas y combina perfectamente con pernil, arroz con gandules o cualquier plato principal festivo. Su textura es fresca, ligera y llena de contraste.

Ingredientes (6 porciones)

4 papas medianas peladas y picadas

1 taza de remolacha cocida en cubos

1 taza de zanahoria en cubos

1 taza de guisantes (arvejas)

½ taza de manzana picada (opcional pero clásica)

½ taza de mayonesa

2 cucharadas de vinagre

1 cucharadita de mostaza amarilla

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Hierve las papas y zanahorias hasta que estén tiernas. Escurre y deja enfriar. En un bol grande, mezcla las papas, zanahorias, remolacha, guisantes y manzana. En otro recipiente, mezcla la mayonesa, el vinagre, la mostaza, la sal y la pimienta. Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente para que los vegetales no se deshagan. Refrigera al menos 30 minutos para que tome sabor y la textura se asiente.

Consejos