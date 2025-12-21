El domingo 21 de diciembre es un día de máxima importancia: el Solsticio de Invierno, cuando el Sol entra en Capricornio. Este cambio marca una etapa de disciplina, enfoque en metas a largo plazo, ambición profesional y necesidad de estructura. La Luna en Cáncer pide seguridad emocional y conexión familiar. Es un día de equilibrio entre el trabajo interno (emocional) y el inicio de la planificación de metas.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Disfrutas de momentos muy felices en familia y recibes el apoyo que necesitas. Con el Sol en Capricornio (tu casa de la carrera), la planificación es clave. Si vas a viajar, busca un momento para una escapada romántica. Alguien espera ese gesto con ilusión. Equilibra la ambición con el placer.

Afirmación: “Mi felicidad se fundamenta en mi familia y mis logros. Equilibro la ambición con el amor.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Capricornio (impulso a la ambición y el trabajo).

Números de la Suerte: 1, 10, 38.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu afán de protección puede llevarte a un exceso de generosidad que podría ser malinterpretado. No esperes que todos tengan tu misma pureza de intención. La generosidad debe ser genuina, no una inversión para recibir. Aprende a discernir a quién entregas tu energía y tus recursos.

Afirmación: “Soy generoso con conciencia. Mi valor está en mi discernimiento y autenticidad.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Trígono a tu Sol (claridad en los valores y la ética).

Números de la Suerte: 4, 5, 20.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Debes implicarte más en tus relaciones sentimentales para evitar que alguien salga herido. Mide tus palabras antes de iniciar discusiones. Aunque te sientas tenso, la comunicación debe ser clara y respetuosa. La empatía es tu herramienta para fortalecer tus lazos.

Afirmación: “Mis palabras son amables y mi implicación en el amor es total. Elijo la paz.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en cuadratura a tu Sol (tensión emocional; necesidad de moderación verbal)..



Números de la Suerte: 3, 7, 11.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

El Sol en Capricornio (tu casa de las relaciones) te advierte sobre la necesidad de cuidar los gastos superfluos. Se avecinan recortes o gastos extraordinarios. Puedes solventarlo con esfuerzo extra, pero debes ser disciplinado con tu presupuesto.

Afirmación:“Soy responsable con mis finanzas. Mi esfuerzo me asegura la estabilidad.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en oposición a tu Sol (presión en las finanzas y las relaciones).



Números de la Suerte: 2, 8, 26.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Sientes un nudo interno que te indica que algo no va bien en el amor. Necesitas actuar. Las consecuencias de “desatar” este nudo serán las mismas, pero la solución estará más cerca si lo haces hoy. No pospongas la conversación difícil.

Afirmación: “Actúo con valentía en el amor. La verdad me libera y me acerca a la solución.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en oposición a tu Sol (presión en el amor y la necesidad de honestidad).

Números de la Suerte: 1, 6, 19.

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Con el Solsticio, los planetas hacen que el hogar y la residencia sean relevantes. De una forma u otra, tu casa afectará a tu trabajo o viceversa. Afrontarás cambios significativos en este terreno, quizás una mudanza o una reforma importante.

Afirmación: “Acepto los cambios en mi entorno. Mi hogar es un pilar de mi éxito profesional.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Trígono a tu Sol (favorece la estabilidad y los cambios en el hogar).

Números de la Suerte: 4, 16, 21.

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Las emociones estarán a flor de piel. Si acabas de iniciar una relación, dale tiempo para reposar. Esquiva los nervios y céntrate en las personas que siempre están contigo. La estabilidad de tus amistades y familiares te dará el anclaje que necesitas hoy.

Afirmación: “La estabilidad de mis seres queridos me da paz. Manejo mis emociones con serenidad.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en cuadratura a tu Sol (sensibilidad emocional).

Números de la Suerte: 2, 7, 25.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los problemas con la familia por inmiscuirse en tu vida privada necesitan un freno. Debes priorizar los sentimientos de tu pareja. Sé firme y establece límites claros con tus familiares. Tu relación necesita ser protegida de las interferencias externas.

Afirmación:“Mi relación es sagrada. Pongo límites con respeto y protejo mi vida privada.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Trígono a tu Sol (fuerza para poner límites).

Números de la Suerte: 9, 13, 49.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Encontrarás disconformidad en tu entorno a la hora de iniciar un nuevo proyecto personal. No fuerces la situación. Deja que el tiempo confirme tus decisiones. Sentirás agotamiento al final del día. No te exijas más de lo necesario y acepta la necesidad de reposo.

Afirmación: “Confío en mi visión. El tiempo valida mis decisiones y honro mi necesidad de descanso.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Capricornio (necesidad de paciencia y estructura).

Números de la Suerte: 5, 14, 33.

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Con el Sol en tu signo, tu atractivo personal estará por encima de la media en reuniones sociales. Sin embargo, ten cuidado con despertar envidias. Mantén un perfil bajo y celebra tus logros con discreción. La humildad te protegerá de energías negativas.

Afirmación: “Mi brillo es auténtico. Atiendo mis logros con humildad y confianza.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en tu signo (vitalidad y atractivo personal).

Números de la Suerte: 8, 26, 42.

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Tu relación de pareja pasa por un momento delicado. Es crucial que te sinceres y te impliques emocionalmente para recuperar la chispa perdida. Esta experiencia, si la abordas con honestidad, reforzará profundamente el vínculo. El esfuerzo valdrá la pena.

Afirmación: “Me implico totalmente en mi relación. La honestidad me guía hacia un amor más fuerte.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Cáncer (profundidad emocional).

Números de la Suerte: 4, 11, 40.

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Tu cuerpo te pide tranquilidad para recuperarse de la intensa semana, pero tus ganas de salir y ver amigos no te permitirán descansar. Escucha la señal. Debes encontrar un equilibrio entre el disfrute social y la necesidad de reposo para no agotarte

Afirmación: “Honro mi cuerpo y mi mente. Equilibrio mi energía entre la diversión y el descanso nutritivo.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Trígono a tu Sol (favorece la conexión social).

Números de la Suerte: 7, 16, 20.