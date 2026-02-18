El cheesecake con guayaba une dos tradiciones que encajan sin esfuerzo. Por un lado, la tarta de queso cremosa y estable. Por el otro, la guayaba, fruta intensa y aromática muy presente en el Caribe y América Latina. El contraste es natural. La acidez ligera del queso equilibra el dulzor profundo de la guayaba, y el resultado no es empalagoso si se maneja con cuidado.

Este postre funciona tanto en reuniones familiares como en celebraciones más formales. Tiene presencia en la mesa y una combinación de texturas que se sostiene desde el primer corte hasta la última rebanada.

Ingredientes

Para la base

200 g de galletas tipo digestiva o vainilla

100 g de mantequilla derretida

Para el relleno

500 g de queso crema a temperatura ambiente

1 taza de azúcar

3 huevos

1/2 taza de crema

1 cucharadita de vainilla

Para la cobertura

250 g de pasta o mermelada de guayaba

2 a 3 cucharadas de agua

Preparación

Precalienta el horno a 170 °C. Tritura las galletas hasta obtener migas finas y mézclalas con la mantequilla derretida. Presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable, formando una base firme. Hornea la base durante 10 minutos y deja enfriar. En un bol, bate el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla suave. Añade los huevos uno a uno, mezclando sin incorporar demasiado aire. Incorpora la crema y la vainilla hasta integrar. Vierte la mezcla sobre la base y hornea durante 50 a 60 minutos, hasta que el centro aún tiemble ligeramente. Apaga el horno y deja el cheesecake dentro con la puerta entreabierta durante una hora. Refrigera al menos 4 horas antes de desmoldar.

Para la cobertura:

Calienta la guayaba con el agua hasta que se vuelva fluida. Deja enfriar ligeramente y vierte sobre el cheesecake frío.

Consejos útiles

No batas en exceso el relleno. El aire provoca grietas.

El reposo en el horno ayuda a evitar que el pastel se agriete.

La guayaba debe estar fluida pero no líquida.

Refrigera toda la noche para obtener cortes más limpios.

El cheesecake con guayaba se sirve frío, con la cobertura ya asentada y brillante. Cada porción combina suavidad, dulzor y un ligero contraste ácido que equilibra el conjunto. Es un postre que mezcla tradición y sabor sin perder claridad en cada capa.