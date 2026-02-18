Menu
Home/Recetas/Cheesecake con guayaba, cremosidad clásica y fruta que aporta carácter

Cheesecake con guayaba, cremosidad clásica y fruta que aporta carácter

© Iuliia Timofeeva | Dreamstime.com

El cheesecake con guayaba une dos tradiciones que encajan sin esfuerzo. Por un lado, la tarta de queso cremosa y estable. Por el otro, la guayaba, fruta intensa y aromática muy presente en el Caribe y América Latina. El contraste es natural. La acidez ligera del queso equilibra el dulzor profundo de la guayaba, y el resultado no es empalagoso si se maneja con cuidado.

Este postre funciona tanto en reuniones familiares como en celebraciones más formales. Tiene presencia en la mesa y una combinación de texturas que se sostiene desde el primer corte hasta la última rebanada.

Ingredientes

Para la base

  • 200 g de galletas tipo digestiva o vainilla
  • 100 g de mantequilla derretida

Para el relleno

  • 500 g de queso crema a temperatura ambiente
  • 1 taza de azúcar
  • 3 huevos
  • 1/2 taza de crema
  • 1 cucharadita de vainilla

Para la cobertura

  • 250 g de pasta o mermelada de guayaba
  • 2 a 3 cucharadas de agua

Preparación

  1. Precalienta el horno a 170 °C.
  2. Tritura las galletas hasta obtener migas finas y mézclalas con la mantequilla derretida.
  3. Presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable, formando una base firme.
  4. Hornea la base durante 10 minutos y deja enfriar.
  5. En un bol, bate el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla suave.
  6. Añade los huevos uno a uno, mezclando sin incorporar demasiado aire.
  7. Incorpora la crema y la vainilla hasta integrar.
  8. Vierte la mezcla sobre la base y hornea durante 50 a 60 minutos, hasta que el centro aún tiemble ligeramente.
  9. Apaga el horno y deja el cheesecake dentro con la puerta entreabierta durante una hora.
  10. Refrigera al menos 4 horas antes de desmoldar.

Para la cobertura:

  1. Calienta la guayaba con el agua hasta que se vuelva fluida.
  2. Deja enfriar ligeramente y vierte sobre el cheesecake frío.

Consejos útiles

  • No batas en exceso el relleno. El aire provoca grietas.
  • El reposo en el horno ayuda a evitar que el pastel se agriete.
  • La guayaba debe estar fluida pero no líquida.
  • Refrigera toda la noche para obtener cortes más limpios.

El cheesecake con guayaba se sirve frío, con la cobertura ya asentada y brillante. Cada porción combina suavidad, dulzor y un ligero contraste ácido que equilibra el conjunto. Es un postre que mezcla tradición y sabor sin perder claridad en cada capa.

El Especialito

El Especialito

