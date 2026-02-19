Lando Norris Baréin fue la combinación más rápida este jueves en la segunda jornada de pretemporada de Fórmula 1. El piloto británico de McLaren marcó el mejor tiempo del día en el circuito de Sakhir, superando al Red Bull de Max Verstappen y al Mercedes de George Russell.

Norris detuvo el cronómetro en 1:33.453 con neumáticos blandos, el registro más competitivo hasta ahora en estos test. El británico mostró buen ritmo en tandas cortas, aunque protagonizó un incidente menor al quedarse parado en un simulacro de salida tras forzar el turbo. Verstappen se quedó a apenas una décima, confirmando que Red Bull sigue muy cerca en rendimiento puro.

Russell completó el trío de cabeza en una jornada que volvió a ofrecer pistas sobre el equilibrio de fuerzas, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas.

Alonso, sin mejoras claras

Fernando Alonso firmó el noveno mejor tiempo del día con el Aston Martin. El asturiano rodó más que en la sesión anterior, alcanzando las cuarenta vueltas tras haber completado solo veintiocho el miércoles debido a problemas que lo mantuvieron más de dos horas en el garaje.

Aun así, los cronos del AMR26 continúan lejos de los líderes. Alonso y su equipo optaron por un programa conservador durante la mañana, centrado en recoger datos y ajustar sensaciones antes que buscar tiempos rápidos. El monoplaza cerró la sesión matinal a más de cuatro segundos de Norris.

Por la tarde, el español tenía previsto completar tandas más largas para seguir evaluando el comportamiento del coche. Este viernes será el turno de Lance Stroll, quien dispondrá de la jornada completa al volante.

Ferrari prueba novedades

Ferrari vivió una jornada peculiar. Lewis Hamilton se situó en la parte baja de la tabla, a seis segundos del mejor tiempo, tras completar apenas cinco vueltas. La escudería italiana se centró en ajustes técnicos después de que Charles Leclerc lograra el mejor registro en la mañana del día anterior.

La sorpresa llegó con una innovación visible en el alerón trasero del Ferrari. Durante una tanda, el elemento comenzó a rotar sobre sí mismo con el objetivo de reducir la resistencia aerodinámica y aumentar la velocidad punta en recta, una solución que llamó la atención en el paddock.

Con dos días de pruebas completados, McLaren deja buenas sensaciones, Red Bull sigue al acecho y Aston Martin todavía busca respuestas. La pretemporada apenas empieza, pero el cronómetro ya empieza a marcar tendencias.