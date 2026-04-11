Menu
Home/Noticias/Trump felicita a la tripulación de Artemis II y apunta a futuras misiones hacia Marte

Trump felicita a la tripulación de Artemis II y apunta a futuras misiones hacia Marte

Facebook
Twitter
Pinterest
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/Al DRAGO / POOL

El regreso exitoso de la misión Artemis II no solo marcó un hito para la NASA, sino que también provocó una rápida reacción desde la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó públicamente a los astronautas tras completar el histórico viaje alrededor de la Luna.

A través de su red social Truth Social, el mandatario calificó la misión como “espectacular” y destacó tanto el desarrollo del vuelo como la precisión del aterrizaje. En su mensaje, expresó orgullo por el desempeño del equipo y adelantó que espera recibir a los astronautas próximamente en Washington.

Un reconocimiento político a un logro científico

Trump aprovechó el momento para reforzar el papel de Estados Unidos en la carrera espacial. Aseguró que su Administración continuará impulsando nuevas misiones y dejó claro que los objetivos van más allá de la órbita lunar.

“Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte”, afirmó, señalando la ambición de llevar la exploración humana al planeta rojo.

Una misión que marca un antes y un después

Artemis II concluyó tras diez días de viaje en los que cuatro astronautas lograron orbitar la Luna, algo que no ocurría desde 1972. La cápsula Orión regresó a la Tierra sin incidentes y los tripulantes fueron recuperados en el océano Pacífico, frente a la costa de California.

Desde la NASA, el administrador Jared Isaacman también destacó el significado del logro. Subrayó que Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a las inmediaciones de la Luna y traerlos de regreso de forma segura, validando así los sistemas que serán clave para futuras misiones.

El camino hacia Marte ya está en marcha

El éxito de Artemis II forma parte de una estrategia más amplia que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y preparar el terreno para misiones tripuladas a Marte.

El despegue desde Cabo Cañaveral el pasado 1 de abril y el amerizaje final en condiciones favorables confirmaron la fiabilidad del sistema, tanto en lanzamiento como en reentrada.

Con este paso, la exploración espacial entra en una nueva fase. Una en la que la Luna deja de ser el destino final y pasa a ser solo el siguiente escalón. Y sí, el mensaje es claro, ahora todos miran a Marte.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Delegación de Estados Unidos inicia negociaciones con Irán en Pakistán para frenar la guerra
April 11, 6:10 AM
By
Noticias
La NASA celebra el éxito de Artemis II y advierte que los mayores desafíos aún están por venir
April 11, 12:00 AM
By
Noticias
Astronautas de Artemis II enfrentan un reingreso extremo antes de su regreso a la Tierra
April 10, 9:40 AM
By
Noticias
María Corina Machado exige una transición urgente tras protestas por salarios en Venezuela
April 10, 9:20 AM
By
Noticias
El Vaticano desmiente tensiones con EE.UU. tras polémica por reunión en el Pentágono
April 10, 9:10 AM
By
Noticias
Juez bloquea intento del Pentágono de restringir acceso de periodistas
April 9, 10:00 PM
By
Noticias
Melania Trump niega vínculos con Jeffrey Epstein en una rara aparición pública
April 9, 3:00 PM
By
Noticias
La BBC regula el uso de la inteligencia artificial para proteger la calidad informativa
April 9, 1:14 PM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *