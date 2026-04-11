El regreso exitoso de la misión Artemis II no solo marcó un hito para la NASA, sino que también provocó una rápida reacción desde la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó públicamente a los astronautas tras completar el histórico viaje alrededor de la Luna.

A través de su red social Truth Social, el mandatario calificó la misión como “espectacular” y destacó tanto el desarrollo del vuelo como la precisión del aterrizaje. En su mensaje, expresó orgullo por el desempeño del equipo y adelantó que espera recibir a los astronautas próximamente en Washington.

Un reconocimiento político a un logro científico

Trump aprovechó el momento para reforzar el papel de Estados Unidos en la carrera espacial. Aseguró que su Administración continuará impulsando nuevas misiones y dejó claro que los objetivos van más allá de la órbita lunar.

“Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte”, afirmó, señalando la ambición de llevar la exploración humana al planeta rojo.

Una misión que marca un antes y un después

Artemis II concluyó tras diez días de viaje en los que cuatro astronautas lograron orbitar la Luna, algo que no ocurría desde 1972. La cápsula Orión regresó a la Tierra sin incidentes y los tripulantes fueron recuperados en el océano Pacífico, frente a la costa de California.

Desde la NASA, el administrador Jared Isaacman también destacó el significado del logro. Subrayó que Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a las inmediaciones de la Luna y traerlos de regreso de forma segura, validando así los sistemas que serán clave para futuras misiones.

El camino hacia Marte ya está en marcha

El éxito de Artemis II forma parte de una estrategia más amplia que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y preparar el terreno para misiones tripuladas a Marte.

El despegue desde Cabo Cañaveral el pasado 1 de abril y el amerizaje final en condiciones favorables confirmaron la fiabilidad del sistema, tanto en lanzamiento como en reentrada.

Con este paso, la exploración espacial entra en una nueva fase. Una en la que la Luna deja de ser el destino final y pasa a ser solo el siguiente escalón. Y sí, el mensaje es claro, ahora todos miran a Marte.