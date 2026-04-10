Lo que debería ser una mejora para el Mundial 2026 se está sintiendo más como una prueba de paciencia diaria. La remodelación de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, clave para la movilidad durante el torneo, tiene a los usuarios lidiando con condiciones que muchos describen como sacadas de una película de terror.

Pasillos oscuros, polvo en el aire y rutas improvisadas han transformado estaciones como Bellas Artes, Zócalo e Hidalgo en espacios difíciles de recorrer.

Un metro bajo presión por el Mundial 2026

Las obras avanzan contra reloj. Con el partido inaugural del Mundial programado para el 11 de junio, la ciudad está acelerando trabajos en una de sus líneas más importantes.

El objetivo es claro, modernizar el sistema antes de la llegada masiva de visitantes. El problema es igual de claro, millones de usuarios siguen usando el metro todos los días mientras esas obras siguen en marcha.

Desorientación y condiciones incómodas

La falta de señalización clara y el cierre de accesos han obligado a los pasajeros a improvisar sus recorridos.

No es solo una molestia. Para muchos, el entorno resulta incómodo y hasta agobiante, con polvo constante, áreas en construcción y zonas mal iluminadas que complican el tránsito diario.

Algunos usuarios describen la experiencia como “tétrica” o comparable a espacios laberínticos tipo “backrooms”.

Una experiencia que se volvió viral

Como era de esperarse, internet no dejó pasar la situación. Videos en redes sociales muestran estaciones convertidas en escenarios que recuerdan a videojuegos de terror.

Incluso hubo quienes se lo tomaron con humor, recreando escenas dentro del metro como si fuera parte de ese ambiente extraño.

Cuando la gente empieza a hacer contenido de terror con tu sistema de transporte, tal vez hay algo que ajustar.

Mejoras necesarias, pero mal timing

La inversión es significativa y las mejoras incluyen sistemas eléctricos, señalización y seguridad en 16 estaciones.

Nadie discute que el metro necesita mantenimiento. El problema es la ejecución.

Muchos usuarios cuestionan por qué estos trabajos no se realizaron con más tiempo, en lugar de concentrarlos justo antes de un evento global.

Un sistema que tendrá más presión

Con el Mundial 2026, el transporte público será clave para mover a miles de personas en la ciudad.

Eso significa que la Línea 2 no solo debe estar lista, sino funcionando sin caos. Y ahora mismo, esa meta todavía se siente lejana para quienes la usan a diario.

Entre la urgencia y la realidad diaria

La ciudad busca mostrarse lista ante el mundo. Los usuarios, mientras tanto, solo quieren llegar a su destino sin sentirse dentro de un escenario de terror.

El reto no es solo terminar las obras. Es lograr que el sistema funcione bien antes de que el Mundial convierta esta presión en algo mucho más grande.