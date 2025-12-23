El último mes del año dejó imágenes y decisiones que marcarán el rumbo del fútbol internacional en los próximos años. Diciembre fue escenario del sorteo del Mundial de 2026, del consagratorio cierre de temporada de Lionel Messi en la MLS y de títulos relevantes en Sudamérica.

Definidos los doce grupos del Mundial 2026

El 5 de diciembre, en Washington, se realizó el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera edición con 48 selecciones.

Los tres países anfitriones encabezarán grupos distintos: México liderará el grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D. Brasil quedó ubicado en el grupo C, mientras que Argentina, vigente campeona del mundo, integrará el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Uruguay compartirá el grupo H con España, Ecuador y Curazao quedaron en el E junto a Alemania, y Colombia jugará en el grupo K con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Paraguay acompañará a Estados Unidos en el grupo D y Panamá quedó encuadrado en el L con Inglaterra.

Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia disputarán los repechajes el 26 de marzo en Monterrey y Guadalajara. Los ganadores buscarán los dos últimos boletos al Mundial frente a Congo e Irak.

El partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Azteca entre México y Sudáfrica.

Messi cierra un año perfecto en la MLS

El 6 de diciembre, Lionel Messi fue elegido Jugador Más Valioso de la MLS por segundo año consecutivo, un hecho inédito en la liga. El reconocimiento llegó tras el primer título de liga del Inter Miami, que venció 3-1 a los Vancouver Whitecaps en la final disputada en Fort Lauderdale.

Messi cerró la temporada con 35 goles y 28 asistencias en 34 partidos y alcanzó los 48 títulos oficiales, consolidándose como el futbolista más ganador de la historia.

Jordi Alba y Sergio Busquets dicen adiós

La final de la MLS también marcó el retiro de Jordi Alba y Sergio Busquets. Ambos, formados en el Barcelona, pusieron fin a sus carreras tras conquistar la MLS Cup con el Inter Miami.

Desde su llegada en 2023, levantaron la Leagues Cup, la MLS Cup y el Supporters Shield 2024, estableciendo el récord de puntos en una temporada regular.

Flamengo domina Brasil

En Sudamérica, Flamengo selló el Campeonato Brasileño el 3 de diciembre al vencer 1-0 al Ceará en el Maracaná y alcanzar los 79 puntos, cifra inalcanzable para Palmeiras.

Con este título, el club carioca logró un póquer histórico en 2025 al sumar el Brasileirao, la Copa Libertadores, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca. Filipe Luís, en su primera temporada como entrenador tras retirarse como jugador, se consolidó como una de las figuras técnicas del continente.

Estudiantes campeón en Argentina

En Argentina, Estudiantes de La Plata se quedó con el Torneo Clausura tras vencer a Racing Club en una final dramática definida por penales, luego de empatar 1-1 en 120 minutos en Santiago del Estero.

El equipo platense aseguró además su clasificación a la Copa Libertadores, mientras que Racing disputará la Sudamericana.

Colombia domina los Juegos Bolivarianos

La vigésima edición de los Juegos Bolivarianos, celebrada en Lima y Ayacucho, confirmó el dominio de Colombia, que se coronó campeón por cuarta vez consecutiva.

La delegación cafetera sumó 341 medallas, con 142 oros, 122 platas y 77 bronces. Venezuela fue segunda y Perú, país anfitrión, completó el podio.