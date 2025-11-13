La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el acuerdo que pone fin al cierre de Gobierno más largo en la historia del país, que se prolongó durante 43 días debido a los desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto federal.

El proyecto de ley, ya aprobado por el Senado el lunes, fue ratificado con 222 votos a favor y 209 en contra, incluyendo el apoyo de seis demócratas y el rechazo de dos republicanos. La medida fue enviada de inmediato al presidente Donald Trump, quien convocó a la prensa para firmarla esta noche en la Casa Blanca, poniendo oficialmente fin al cierre gubernamental.

Un cierre histórico y costoso

“Los cierres gubernamentales nunca cambian el resultado, solo aumentan el costo que paga el pueblo estadounidense”, declaró el republicano Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones, al celebrar la aprobación del acuerdo.

El cierre de Gobierno, que paralizó múltiples agencias federales y afectó a más de 1,3 millones de trabajadores, había causado demoras en aeropuertos, suspensión de programas sociales y el cese de operaciones en varios departamentos federales.

Los demócratas más progresistas, liderados por Alexandria Ocasio-Cortez, criticaron el pacto por excluir la extensión de subsidios federales del Obamacare, que vencen a fin de año. “La Administración Trump actuó con crueldad al intentar frenar la financiación de los cupones de alimentos de los que dependen 42 millones de personas”, señaló la congresista neoyorquina.

Lo que incluye el acuerdo

El paquete aprobado contempla fondos temporales hasta enero, junto con tres proyectos de ley que financian programas agrícolas, militares y de veteranos hasta 2026. Además, revertirá los despidos de trabajadores federales ocurridos durante el cierre y garantizará el pago retroactivo a quienes fueron suspendidos.

Medios estadounidenses reportan que los republicanos habrían incluido una cláusula adicional que permitiría demandar al Gobierno por al menos 500.000 dólares a quienes fueron investigados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, lo que ha generado críticas entre los demócratas.

Vuelta a la normalidad

Con la firma de Trump prevista para las próximas horas, las agencias federales retomarán sus operaciones este jueves, después de más de seis semanas de parálisis administrativa.

El acuerdo marca el fin de un periodo de incertidumbre política y económica que afectó al país y deja en evidencia la profunda división partidista que continúa bloqueando acuerdos duraderos sobre el presupuesto federal.