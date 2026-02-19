El gen agouti y comportamiento paternal ha entrado en el centro del debate científico tras un hallazgo reciente en roedores que sugiere que este gen podría actuar como un interruptor biológico del cuidado hacia las crías. Aunque existen casi 6.000 especies de mamíferos, menos del 5 por ciento de los padres permanece para cuidar a sus hijos, y en muchos casos los machos muestran conductas hostiles. El estudio aporta nuevas pistas sobre por qué algunos padres desarrollan un vínculo protector y otros no.

Investigadores del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Princeton identificaron que los niveles del gen agouti y comportamiento paternal están relacionados en el ratón rayado africano, una especie conocida por mostrar estilos de crianza muy variados. Los resultados fueron publicados en la revista Nature. Los machos con niveles bajos de este gen mostraron mayor tendencia a acicalar, proteger y mantener calientes a sus cachorros. Por el contrario, aquellos con niveles altos tendían a ignorarlos o incluso atacarlos.

Para entender el mecanismo cerebral detrás de estas diferencias, el equipo analizó la actividad neuronal en distintos entornos, con y sin presencia de crías. Detectaron que el área preóptica medial del cerebro funcionaba como un centro parental. Según los investigadores, esta región se activaba de forma más intensa cuando los machos atentos se encontraban con sus crías, mientras que en los negligentes la activación era menor.

El gen agouti y comportamiento paternal sorprendió a los científicos porque hasta ahora se asociaba principalmente con la pigmentación y el metabolismo. Mediante terapia genética, aumentaron artificialmente los niveles de agouti en algunos machos. Tras el procedimiento, mostraron menor interés en sus crías y, en ciertos casos, conductas agresivas. En otro experimento, al cambiar a algunos roedores de un entorno comunitario a uno solitario, sus niveles del gen disminuyeron y su comportamiento paternal mejoró.

Los investigadores subrayan que el gen también existe en humanos, pero advierten que estos resultados no implican que el mismo mecanismo determine la paternidad en las personas. Tampoco sugieren que las dificultades en la crianza respondan a una simple diferencia molecular.

El hallazgo amplía la comprensión sobre cómo factores genéticos y ambientales pueden influir en la conducta parental en animales. La ciencia aún está lejos de trasladar estas conclusiones al comportamiento humano, pero el estudio abre nuevas líneas de investigación sobre la base biológica del cuidado.