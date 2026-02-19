Los tallarines saltados son uno de los mejores ejemplos del cruce cultural que define la cocina peruana. Nacen del encuentro entre técnicas chinas y sabores criollos. El wok manda, el fuego es alto y el movimiento constante. Aquí no se cocina en silencio. Se saltea, se integra y se sirve de inmediato.

En la tradición del chifa, los tallarines saltados combinan carne de res, cebolla morada, tomate y salsa de soja, todo unido por una pasta que absorbe el sabor sin perder firmeza. El secreto no está en la lista de ingredientes, sino en la rapidez con la que se ejecuta.

Ingredientes

400 g de tallarines

400 g de carne de res en tiras

1 cebolla morada en gajos gruesos

2 tomates en tiras

2 dientes de ajo picados

3 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de vinagre

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de jengibre rallado, opcional

Cebollín picado

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Cocina los tallarines en agua con sal hasta que estén al dente. Escurre y reserva. Calienta el aceite en un wok o sartén amplia a fuego alto. Sella la carne rápidamente, sin moverla demasiado al principio para que tome color. Retira y reserva. En el mismo wok, añade el ajo y el jengibre y saltea brevemente. Incorpora la cebolla morada y cocina apenas unos minutos. Debe quedar firme. Añade el tomate y mezcla rápidamente. Regresa la carne al wok. Agrega la salsa de soja y el vinagre. Incorpora los tallarines y saltea todo junto a fuego alto, moviendo con decisión para integrar. Ajusta sal y pimienta y termina con cebollín fresco.

Consejos útiles

El fuego debe estar alto. Si baja demasiado, la pasta se humedece en lugar de saltearse.

No cocines en exceso la cebolla ni el tomate. Deben mantener textura.

Trabaja en tandas si el wok es pequeño. La sobrecarga enfría la superficie.

Sirve inmediatamente. Este plato no espera.

Los tallarines saltados se llevan a la mesa todavía brillantes por la salsa, con la carne bien sellada y la cebolla crujiente. Es un plato que se define por el movimiento y por el contraste entre técnica y sabor. Cuando está bien hecho, se nota desde el primer bocado.