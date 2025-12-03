La energía del día se centra en la ejecución y la ambición gracias al tránsito de Marte, el planeta de la acción, en el pragmático Capricornio. Esto nos impulsa a poner los hombros para proyectos a largo plazo y a tomar decisiones serias en nuestra carrera y finanzas. Mientras tanto, el tránsito de la Luna en Libra (o su influencia cercana) nos recuerda que el éxito profesional debe estar en armonía con nuestras relaciones personales y la paz interior. Es un día para negociar con tacto, pero para ser implacable en la consecución de las metas profesionales que se han puesto en la mira.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Con Marte, tu regente, activando tu carrera, es un momento de acción profesional, pero la energía lunar en Libra te recuerda la necesidad de equilibrio social. Debes romper con la tendencia al aislamiento y al misticismo que podría nublar tu juicio. El contacto con la gente es tu medicina hoy, te sacará de cualquier “mala racha” y te inyectará una perspectiva renovada.

Afirmación: “Rompo el aislamiento. La conexión con otros es mi fuente de energía y apoyo.”

Acontecimiento Astrológico: Trino de tu regente Marte a la Luna, un aspecto que te da el impulso para iniciar acciones sociales.

Números de la Suerte: 1, 10, 31

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Te encuentras en un momento dulce y constructivo. La combinación de Venus en Capricornio y la Luna sugiere que es el día ideal para planear proyectos de futuro sólidos. En la pareja, la comunicación y la alegría están a flor de piel, favoreciendo la armonía. El único desafío es el trabajo: la energía de Marte te pide bajar el ritmo frenético y darte un respiro merecido.

Afirmación: “Creo un futuro sólido. La armonía en mi relación me permite disfrutar de mi descanso.”

Acontecimiento Astrológico: Venus en aspecto armónico, consolidando la pareja y favoreciendo los proyectos a largo plazo.

Números de la Suerte: 2, 11, 22

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Tu vida sentimental atraviesa un período inestable, lo que te obliga a plantearte nuevos horizontes o una reestructuración de la relación. Sin embargo, la acción de Marte en tu casa de las finanzas compartidas y los recursos ajenos es muy propicia para el trabajo. Es un momento clave para solicitar un aumento o una mejora, pero requerirá de todo tu esfuerzo para conseguir el cambio que esperas.

Afirmación: “Mi esfuerzo profesional se traduce en un cambio positivo. Avanzo hacia un futuro sentimental más realizable.”

Acontecimiento Astrológico: Mercurio en un aspecto tenso, haciendo la comunicación sentimental difícil, pero productiva en lo profesional.

Números de la Suerte: 3, 12, 33

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

El foco está en tu imagen y modales, especialmente si tienes citas importantes para tu futuro profesional. La Luna en tu sector de hogar te pide sentirte seguro antes de salir al mundo; atender a tu apariencia es una forma de instalarte en esa seguridad interna. Evita que los nervios te traicionen al saber que estás presentando tu mejor versión.

Afirmación: “Mi seguridad interna se refleja en mi presencia externa. Afronto mis citas con calma y confianza.”

Acontecimiento Astrológico: El Sol activa tu sector de trabajo (Casa 6), haciendo que las citas profesionales sean prioritarias.

Números de la Suerte: 4, 13, 24

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Enfoque Astrológico: Sol (tu regente) en tu Casa 5 (Placer y Autoexpresión).Tu afán por el tiempo libre y los pasatiempos es natural, pero la influencia del día sugiere que esta dedicación exclusiva podría generar indiferencia o distancia con amigos y familia. El reto es encontrar un equilibrio entre tu necesidad de placer personal y la atención que merecen tus seres queridos. Una pequeña reestructuración de tu tiempo es necesaria.

Afirmación: “Honro mis pasiones y equilibro mi tiempo para nutrir mis relaciones más importantes.”

Acontecimiento Astrológico: Tensión entre el Sol y la Luna, que exige balancear el placer personal con las responsabilidades sociales.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Una noticia o relato inesperado te hará cuestionar la opinión que tenías sobre ciertas personas. La energía de la Luna te pide flexibilidad mental. Recuerda que la vida y las personas rara vez son en blanco y negro. Acepta que los demás pueden tener parte de razón y que tu juicio necesita actualizarse. Este cambio de perspectiva te beneficiará.

Afirmación: “Mi mente está abierta. Acepto nuevas perspectivas que enriquecen mi comprensión de las personas.”

Acontecimiento Astrológico: Mercurio (tu regente) en Sagitario, impulsando la expansión de tu mente y el cuestionamiento de viejas creencias.

Números de la Suerte: 6, 15, 27

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

No tendrás más remedio que aceptar una oferta laboral que implica viajes y tiempo fuera de casa. Aunque resulte difícil a corto plazo (por la influencia de Venus en el hogar), la seriedad de Marte en Capricornio te asegura que a la larga esta decisión te traerá grandes satisfacciones profesionales y personales. No dudes de tu capacidad para adaptarte.

Afirmación: “Acepto los desafíos del crecimiento. Mi capacidad de adaptación me asegura el éxito y la satisfacción.”

Acontecimiento Astrológico: Marte en tu zona de base y estructura, exigiendo un sacrificio personal en pro del crecimiento profesional.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El nuevo ciclo profesional que inicias te permitirá conseguir logros sin tener que desgastarte. El universo te recompensa. En el amor, un nuevo romance podría llegar, trayendo consigo el aire fresco que necesitas para mejorar tu estado anímico y emocional. La influencia de Venus te pide ser receptivo a la felicidad.

Afirmación: “Mis logros profesionales llegan con facilidad. Mi corazón está abierto a un nuevo ciclo de amor y felicidad.”

Acontecimiento Astrológico: Aspecto favorable de Plutón a Mercurio, haciendo tu comunicación magnética y convincente.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Recobras la calma y la serenidad en lo profesional después de un gran esfuerzo físico y mental. Tus colaboradores y superiores notarán y recompensarán tu dedicación. Volverás a sentirte seguro y estable en tu lugar de trabajo. Acepta el reconocimiento y permítete un momento de alivio y orgullo.

Afirmación: “Mi esfuerzo es reconocido. La serenidad regresa y me siento completamente seguro en mi camino.”

Acontecimiento Astrológico: El Sol en tu signo, irradiando confianza y atrayendo el reconocimiento merecido.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Con dos planetas clave en tu signo, tu agenda podría verse dominada por decisiones externas. Hoy, tu pareja, familia o amigos deciden por ti tu tiempo libre, pero en lugar de resistirte, descubrirás lo agradable que es dejarse llevar. Permite que la energía de los demás te guíe y disfruta del descanso de la responsabilidad.

Afirmación: “Me permito relajarme y ser guiado. La alegría y la tranquilidad llegan al dejarme llevar.”

Acontecimiento Astrológico: Venus y Marte en tu Casa 1, aumentando tu magnetismo social y atrayendo planes.

Números de la Suerte: 10, 19, 28

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Deberás prepararte mentalmente para los inminentes cambios en el trabajo. Hoy podrías recibir una pista clave (vía telefónica o digital) sobre lo que se avecina. No te dejes influenciar por los comentarios de terceros. El movimiento de Marte te exige que busques tu propia estrategia para navegar las aguas de la transformación laboral.

Afirmación: “Busco mi propia estrategia. Los cambios son oportunidades que gestiono con inteligencia y visión.”

Acontecimiento Astrológico: Mercurio en un aspecto de información, haciendo que las noticias de trabajo te lleguen de forma clara.

Números de la Suerte: 11, 20, 29

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Tu enfoque estará en las finanzas y en un plan para aumentar tus ingresos. A la par, tus relaciones sentimentales y sexuales se agudizan. Descubrirás nuevas formas de jugar y divertirte en pareja, fortaleciendo el vínculo. Si estás soltero, el romance aparecerá fácilmente a través de tu enfoque magnético y creativo en la vida.

Afirmación: “Atraigo la prosperidad y la pasión. Mi vida financiera y mi intimidad se expanden con alegría y creatividad.”

Acontecimiento Astrológico: Júpiter en aspecto favorable, trayendo suerte y expansión a tu vida financiera.

Números de la Suerte: 12, 21, 30