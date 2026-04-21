En la costa este de Estados Unidos, las sopas tipo chowder tienen historia. Nacieron como platos sustanciosos, pensados para alimentar bien con ingredientes accesibles. Con el tiempo, cada versión fue tomando forma propia, y la combinación de camarones y maíz se convirtió en una de las más equilibradas.

La dulzura natural del maíz y el carácter del camarón funcionan sin esfuerzo cuando se manejan con cuidado. La clave no está en hacerla pesada, sino en construir una base cremosa que respete cada ingrediente. Es una sopa que reconforta, pero también tiene intención.

Para prepararla en casa, lo importante es cocinar por capas, dejando que cada elemento aporte lo suyo.

Ingredientes

300 g de camarones crudos, pelados y desvenados

2 tazas de maíz (fresco o congelado)

2 papas medianas en cubos pequeños

1/2 cebolla picada

2 tiras de tocino picadas

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina

2 tazas de caldo de pollo o pescado

1 taza de leche

1/2 taza de crema

Sal y pimienta al gusto

Perejil o cebollín picado

Preparación

Primero, en una olla grande, cocina el tocino a fuego medio hasta que esté dorado y suelte su grasa. Retira y reserva.

En la misma olla, añade la mantequilla junto con la cebolla. Cocina hasta que esté suave y ligeramente transparente. Luego, incorpora la harina y mezcla bien para formar una base espesa.

Después, vierte el caldo poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una mezcla uniforme. Añade las papas y cocina a fuego medio hasta que estén casi tiernas.

A continuación, incorpora el maíz y cocina unos minutos más. Luego, agrega la leche y la crema, manteniendo el fuego medio-bajo.

Cuando la base esté lista, añade los camarones y cocina solo unos minutos hasta que cambien de color y estén firmes.

Finalmente, devuelve el tocino a la olla, ajusta la sal y la pimienta, y mezcla suavemente.

Consejos útiles

No sobrecocines los camarones. Se vuelven duros rápidamente.

Si quieres una textura más espesa, machaca ligeramente parte de las papas.

El tocino aporta profundidad, pero puedes omitirlo para una versión más ligera.

Sirve caliente, pero sin hervir después de añadir la crema.

Servida al momento, la sopa cremosa de camarones y maíz tiene ese equilibrio que la hace repetir. No es excesiva ni plana. Cada cucharada mezcla la suavidad del caldo con la textura del maíz y el punto justo del camarón. Es de esas preparaciones que funcionan tanto en días fríos como cuando simplemente buscas algo bien hecho.