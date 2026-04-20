El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el precio de la gasolina en EE.UU. bajará antes de lo previsto, al contradecir públicamente a su secretario de Energía en medio de la crisis energética provocada por la guerra con Irán.

Trump calificó como “totalmente equivocada” la previsión de Chris Wright, quien había advertido que los precios podrían no regresar a niveles previos al conflicto hasta 2027.

Precio gasolina EE.UU. genera diferencias en el Gobierno

Durante una entrevista telefónica, Trump insistió en que el precio de la gasolina en EE.UU. caerá “tan pronto como esto termine”, en referencia a la guerra iniciada el 28 de febrero y al cierre del estrecho de Ormuz.

El secretario de Energía había señalado el día anterior que la recuperación podría tardar años.

“No lo sé, podría suceder a finales de este año o quizás no hasta el próximo”, afirmó Wright en CNN, al explicar que los precios podrían haber alcanzado su punto máximo, pero sin garantías de una caída inmediata.

Impacto del conflicto en los precios del combustible

La guerra en Irán ha provocado una fuerte presión sobre los mercados energéticos, interrumpiendo el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde circulaba cerca del 20 % del petróleo mundial.

Antes del conflicto, el precio promedio del galón de gasolina en Estados Unidos rondaba los 2,90 dólares, según Gasbuddy.

Desde entonces, los costos han superado los 4 dólares, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), impulsando también el repunte de la inflación, que alcanzó el 3,3 % interanual en marzo.

Pronósticos divididos dentro del Gobierno

Mientras Wright mantiene una postura cautelosa, otros funcionarios han proyectado una recuperación más rápida.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, estimó la semana pasada que el precio de la gasolina podría volver a los 3 dólares el próximo verano.

Sin embargo, la incertidumbre sigue marcada por el conflicto en Oriente Medio y el bloqueo naval que Washington mantiene sobre Irán.

Negociaciones en medio de la incertidumbre

En paralelo, Estados Unidos busca retomar el diálogo con Teherán tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones.

Trump anunció que una nueva delegación se dirige a Pakistán para intentar reactivar las conversaciones, aunque Irán ha indicado que no tiene planes inmediatos de participar.

Mientras tanto, el comportamiento del precio de la gasolina en EE.UU. sigue ligado directamente a la evolución de un conflicto que continúa impactando los mercados globales.