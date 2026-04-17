La mexicana Thalía estrenó este viernes su nuevo álbum Todo suena mejor en cumbia, un proyecto que propone traer al presente ritmos populares reinterpretados con colaboraciones que cruzan generaciones. Con nueve temas en la lista, la cantante mezcla duetos con figuras consagradas como Yuri y agrupaciones emblemáticas como Los Ángeles Azules, junto a voces emergentes como el argentino Valen y la banda Matisse.

En el comunicado de presentación, Thalía explicó que la cumbia “siempre ha vivido” en su forma de entender la música y la alegría: “Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con la mujer que soy hoy”. La artista subraya la potencia del ritmo para conectar generaciones y provocar ese impulso de sentir, recordar y celebrar.

El álbum incluye los sencillos recientes Ojitos mexicanos y Boomerang, además de duetos con Grupo Máximo Grado y arreglos que adaptan clásicos internacionales y nacionales: entre las versiones destacan reinterpretaciones de Dancing Queen y Cariño mío, transformadas bajo la cadencia de la cumbia. El resultado es una apuesta por dar nueva vida a temas ya conocidos, conservando el pulso bailable que define al género.

Todo suena mejor en cumbia llega justo antes de otro hito en la carrera de Thalía: el próximo 29 de abril recibirá el Icon Award en la gala Billboard Women in Music, un reconocimiento a más de tres décadas de trayectoria. El lanzamiento, disponible ya en todas las plataformas digitales, busca tanto celebrar ese legado como presentarlo a nuevas audiencias mediante colaboraciones estratégicas y arreglos contemporáneos.

Con este proyecto, Thalía no solo rinde homenaje a un ritmo con profundas raíces en Latinoamérica, sino que apuesta por la versatilidad: jugar con formatos, sumar voces jóvenes y clásicas, y mantener la cumbia como eje central. Es, en suma, una invitación a bailar y a redescubrir canciones bajo una cadencia que, según la propia artista, nunca pasa de moda.