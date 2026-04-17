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Padres se venderían por 3.9 mil millones tras disputa familiar

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Los Padres de San Diego están a punto de concretar una venta histórica que marcaría un nuevo récord en las Grandes Ligas.

El equipo podría ser adquirido por el empresario José E. Feliciano y su esposa Kwanza Jones por aproximadamente 3.9 mil millones de dólares, según reportes del Wall Street Journal.

De confirmarse, la operación superaría ampliamente los 2.4 mil millones que pagó Steve Cohen por los Mets en 2020.

Una venta marcada por conflictos internos

La posible transacción llega tras una disputa familiar que se intensificó después de la muerte del propietario Peter Seidler en 2023.

El conflicto salió a la luz en 2025, cuando Sheel Seidler, viuda del dueño, demandó a miembros de la familia para evitar que John Seidler asumiera el control del equipo.

La demanda incluyó acusaciones graves como abuso de confianza, fraude y manejo indebido de activos.

A pesar de la controversia, John Seidler fue finalmente aprobado como la figura de control del club por los propietarios de la MLB.

El proceso de venta ya estaba en marcha

Desde noviembre, la directiva del equipo había reconocido que evaluaba la posibilidad de vender la franquicia.

En ese momento, el propio John Seidler aseguró que el proceso se llevaría a cabo respetando el legado de Peter Seidler y con el objetivo de garantizar la estabilidad a largo plazo del equipo.

También afirmó que la organización seguiría enfocada en competir por un campeonato.

Un nuevo récord en el deporte

La cifra de 3.9 mil millones refleja el crecimiento del valor de las franquicias deportivas en Estados Unidos.

Los Padres, que han ganado protagonismo en los últimos años, se posicionan ahora como una de las ventas más importantes en la historia del béisbol.

Si el acuerdo se concreta, no solo cerrará un capítulo turbulento en la propiedad del equipo.

También establecerá un nuevo estándar en el negocio de las Grandes Ligas.

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