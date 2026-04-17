Analilia Mejia, de padres colombiano y dominicano, acaba de ganar una elección especial en el undécimo distrito de Nueva Jersey. Esto la convierte en la nueva congresista latina demócrata de ese estado.

Mejia reemplaza a Mikie Sherrill, quien renunció a su puesto en la Cámara de Representantes después de ser elegida gobernadora de Nueva Jersey. La nueva congresista completará el resto del mandato de Sherrill y también buscará la reelección en noviembre.

En la elección especial, Mejia derrotó fácilmente al candidato republicano Joe Hathaway. Esto no es sorprendente, ya que el undécimo distrito es tradicionalmente demócrata.

Mejia tiene una amplia experiencia en organizaciones de justicia social. Fue directora ejecutiva de la Alianza de Familias Trabajadoras de Nueva Jersey, donde lideró con éxito una campaña para aumentar el salario mínimo a $15. También ayudó a dirigir Popular Democracy, un grupo que defiende los derechos de los votantes de bajos ingresos y minorías.

En su discurso de victoria, Mejia criticó el control de los multimillonarios sobre la economía. Afirmó que “en una de las naciones más ricas del mundo, las familias de clase media no deberían endeudarse más”.

Se espera que Mejia se alinee con el ala más progresista del Partido Demócrata en el Congreso, incluyendo a figuras como Alexandria Ocasio-Cortez. Su triunfo refleja el creciente apoyo a candidatos más izquierdistas.