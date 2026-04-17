Ford anunció la llamada a revisión de más de 1,3 millones de camionetas F-150 en Estados Unidos por un defecto en el sistema de transmisión que podría afectar la seguridad al conducir.

La medida, publicada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, afecta a vehículos equipados con transmisiones automáticas de seis velocidades fabricados entre marzo de 2014 y agosto de 2017.

Un fallo que puede afectar el control

El problema está relacionado con la degradación de conexiones eléctricas dentro del sistema, causada por el calor y las vibraciones.

Esto puede provocar la pérdida de señal en el módulo de control de la transmisión y generar una reducción inesperada a segunda marcha.

Según la agencia, este cambio brusco puede hacer que las ruedas traseras pierdan tracción durante unos segundos, lo que aumenta el riesgo de derrape.

En determinadas condiciones, esta situación podría derivar en una pérdida de control del vehículo.

Alcance limitado, pero con riesgo

Ford estima que solo alrededor del 1 % de las unidades afectadas presentará el defecto.

Aun así, la compañía decidió lanzar la revisión preventiva debido al potencial riesgo de accidente.

Solución sin costo para los propietarios

La automotriz indicó que resolverá el problema mediante una actualización gratuita del software del módulo de control de la transmisión.

Los propietarios de los vehículos afectados serán notificados para acudir a los concesionarios autorizados.

No es el tipo de sorpresa que quieres en plena carretera.

Por eso, mejor arreglarlo antes de que decida hacerlo por su cuenta.