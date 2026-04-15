La presencia latina volvió a destacar en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time, con figuras del cine, la música, la política y el activismo que reflejan el peso creciente de la comunidad en distintos ámbitos.

Entre los nombres más visibles aparece Zoe Saldaña, quien figura también en la portada de la edición, junto al actor brasileño Wagner Moura. Ambos representan el impacto del talento latino en la industria cinematográfica global.

Saldaña se consolida como una de las figuras más influyentes del entretenimiento, mientras que Moura marcó un hito al convertirse en el primer brasileño nominado al Óscar como mejor actor.

Diversidad de perfiles y trayectorias

La lista incluye a la histórica activista Dolores Huerta, reconocida en la categoría de “Pioneros” por su lucha por los derechos de los trabajadores latinos en Estados Unidos.

También destacan el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, el actor Benicio del Toro y la activista migratoria Kica Matos, quienes reflejan la diversidad de influencias dentro de la comunidad.

En el ámbito político, figuran la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el diplomático argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Ciencia, medioambiente y nuevas voces

La representación latina también se extiende a la ciencia y la innovación. La líder indígena peruana Mari Luz Canaquiri Murayari fue incluida por su trabajo en la protección del Amazonas frente a la actividad extractiva.

A su vez, el investigador brasileño Luciano Moreira fue reconocido por sus avances en la lucha contra el dengue, mientras que la científica Mariangela Hungria fue destacada por desarrollar métodos agrícolas que reducen el uso de fertilizantes sintéticos.

Un reflejo del impacto global

Más del 10 % de las personas incluidas en la lista son de origen latino, una cifra que evidencia la creciente influencia de la región y su diáspora en el escenario internacional.

Desde el arte hasta la política y la ciencia, los nombres seleccionados muestran una presencia cada vez más amplia y diversa, con historias que siguen ganando espacio en la conversación global.