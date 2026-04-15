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Mike Johnson pide restaurar la confianza en el Congreso tras escándalos

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congreso de los Estados Unidos. © Volodymyr Tverdokhlib | Dreamstime.com

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, pidió recuperar el respeto por la institución tras la renuncia de dos legisladores envueltos en escándalos de conducta.

Durante una rueda de prensa en el Capitolio, el líder republicano reaccionó por primera vez a las dimisiones del demócrata Eric Swalwell y del republicano Tony Gonzales.

“Debemos devolver el respeto a la institución”, afirmó Johnson, al tiempo que instó a los miembros del Congreso a actuar con la dignidad que exige el cargo.

El legislador reconoció que las acusaciones han generado preocupación dentro del Capitolio. Calificó las denuncias como impactantes y aseguró que deben ser abordadas con seriedad.

“No sé qué más decir, salvo que es detestable”, expresó al referirse a los hechos que han salido a la luz.

Refuerzo de normas y advertencia

Johnson señaló que la Cámara ha endurecido recientemente sus normas éticas y legales. Según explicó, se aplicarán sanciones a quienes incumplan sus responsabilidades.

“Impondremos castigos a quienes violen esa obligación”, dijo, en referencia al deber de los congresistas de actuar con integridad.

Las renuncias que desataron la crisis

Eric Swalwell confirmó su salida el lunes mediante un comunicado en el que negó las acusaciones en su contra, aunque admitió errores de juicio.

Por su parte, Tony Gonzales anunció su renuncia a través de redes sociales, sin ofrecer detalles adicionales sobre los señalamientos.

Las dimisiones se producen en un momento de creciente presión sobre el Congreso por casos de conducta indebida, lo que ha reavivado el debate sobre la ética y la rendición de cuentas dentro de la institución.

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