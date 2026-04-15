La actriz Zoe Saldaña fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de 2026, en una edición que también la incluye entre las figuras que protagonizan su portada.

El reconocimiento destaca no solo su presencia en la industria, sino su impacto global como la actriz más taquillera de la historia del cine.

Saldaña, de origen dominicano y puertorriqueño, ha construido una carrera marcada por grandes producciones que han dominado la taquilla mundial, consolidándose como una de las figuras más relevantes de Hollywood.

El texto dedicado a la intérprete fue escrito por el director James Cameron, quien subrayó tanto su trayectoria como su capacidad para moverse entre distintos géneros y personajes.

Además de su éxito comercial, Cameron resaltó el papel de Saldaña como referente cultural. Destacó su orgullo por sus raíces afro-latinas y la influencia que ejerce dentro y fuera de la pantalla.

La inclusión en la lista Time 100 reafirma el peso de su carrera en la industria cinematográfica y su posición como una de las figuras más influyentes del entretenimiento a nivel global.