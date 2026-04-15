La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del año elaborada por la revista Time.

La mandataria es la única representante latinoamericana dentro de la categoría de “Líderes”, donde también figura el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El reconocimiento sitúa a Sheinbaum entre las figuras con mayor impacto global en la política y la toma de decisiones a nivel internacional, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y cambios económicos.

La lista anual de Time destaca a personalidades de distintos ámbitos que han marcado la agenda mundial durante el último año, desde líderes políticos hasta figuras de la cultura y la tecnología.