La FIFA enviará a sus federaciones nacionales el primer catálogo de bases operativas para el Mundial femenino de Brasil 2027, un documento que reúne opciones de entrenamiento y alojamiento para las selecciones clasificadas.

El listado incluye 38 instalaciones distribuidas en distintas regiones del país. De ellas, 12 ya fueron utilizadas durante el Mundial masculino de 2014, lo que refuerza la apuesta por infraestructuras consolidadas.

Las 32 selecciones que participen en el torneo podrán elegir entre diversas opciones, seleccionadas tras un amplio proceso de inspección. Entre noviembre de 2024 y el mes pasado, se evaluaron 261 lugares en 52 ciudades de 19 estados brasileños.

El estado de São Paulo concentró la mayor oferta, con 45 instalaciones revisadas en 17 ciudades. Este volumen refleja su peso dentro de la organización del torneo.

Evaluación y expansión del catálogo

En la fase final del proceso, la FIFA analizó 42 campos ubicados en nueve ciudades. El objetivo fue garantizar que todos los espacios cumplan con los estándares de calidad exigidos para una competición de este nivel.

La organización confirmó que este primer catálogo no será definitivo. Se prevé una segunda versión con nuevas opciones para ampliar las alternativas disponibles para los equipos.

Un torneo con sedes históricas

El Mundial femenino de 2027 será el décimo en la historia del torneo y se disputará del 24 de junio al 25 de julio.

Brasil albergará los partidos en ocho ciudades: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

Entre los estadios destacan el Maracaná, el Mineirão y la Arena Castelão, escenarios con experiencia en grandes competiciones internacionales.

Desde la FIFA, la responsable del área del torneo, Rhiannon Martin, destacó el legado de las inversiones realizadas en 2014.

Según explicó, el país cuenta ahora con una red de instalaciones modernas y sostenibles que permiten organizar eventos de alto nivel.

La organización considera que este desarrollo no solo beneficia al Mundial femenino, sino también al crecimiento del fútbol en Brasil a largo plazo.