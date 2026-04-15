El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar su confrontación con la Reserva Federal al amenazar con despedir a su presidente, Jerome Powell, si continúa en el cargo más allá del final de su mandato en mayo.

En una entrevista con Fox Business, Trump expresó su frustración por la política monetaria del banco central, al que lleva meses presionando para que reduzca de forma agresiva las tasas de interés.

“Tendré que despedirlo si no se va a tiempo”, afirmó el mandatario. Aunque reconoció que ha considerado hacerlo antes, aseguró que ha evitado tomar esa decisión para no generar mayor controversia.

Choque por la política económica

El conflicto entre ambos se centra en el manejo de las tasas. Trump ha insistido en que deben bajar para estimular la economía, mientras que Powell ha defendido las decisiones de la Fed como parte de un análisis independiente.

El jefe del banco central ha rechazado las críticas y sostiene que la investigación en su contra responde a presiones políticas. Según ha señalado, la institución ha actuado conforme a sus evaluaciones económicas y no a las preferencias del Ejecutivo.

Investigación y presión política

Trump también respaldó la investigación del Departamento de Justicia sobre el aumento de costos en la renovación de la sede de la Fed. Sugirió que podría tratarse de incompetencia o corrupción, aunque no presentó pruebas.

Sin embargo, un juez federal anuló recientemente las citaciones vinculadas a ese caso, al considerar que la investigación tenía motivaciones políticas.

Powell ha dejado claro que no planea abandonar su cargo antes de tiempo. Incluso ha indicado que podría continuar de forma interina si su sucesor no es confirmado a tiempo por el Senado.

Límites legales y futuro incierto

La amenaza de Trump plantea dudas legales. La normativa vigente establece que los miembros de la Reserva Federal no pueden ser destituidos sin causa justificada, lo que podría complicar cualquier intento de remover a Powell.

Mientras tanto, el presidente ya ha nominado a Kevin Warsh como posible reemplazo, cuya audiencia de confirmación está prevista para los próximos días.

En este contexto, la próxima reunión de la Reserva Federal, a finales de abril, podría convertirse en una de las últimas bajo la dirección de Powell, en medio de una creciente tensión entre la Casa Blanca y el banco central.