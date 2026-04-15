Sonia Manzano no solo marcó una época en la televisión infantil. También abrió una puerta que durante años permaneció cerrada para millones de latinos en Estados Unidos.

La actriz y guionista, conocida por interpretar a María en Sesame Street, recordó cómo su presencia en pantalla respondió a una ausencia que vivió desde niña.

“Nunca vi a alguien que se pareciera a mí”, contó al evocar su infancia en el Bronx. Esa falta de referentes terminó convirtiéndose en motor de su carrera.

Quería formar parte de una industria que, simplemente, no la veía.

Romper estereotipos desde la normalidad

Cuando llegó al programa en la década de 1970, la televisión estadounidense ofrecía una imagen limitada de las minorías. En ese contexto, su personaje representó algo distinto.

María no era una caricatura. No respondía a clichés. Era, como ella misma lo define, una mujer latina real.

“Quería hacer un personaje como yo era”, explicó.

Esa decisión tuvo impacto. Su presencia permitió que muchos niños se vieran reflejados por primera vez en la pantalla, sin exageraciones ni estereotipos.

Además, su trabajo como guionista influyó en el contenido del programa. Ayudó a construir historias más cercanas a la vida cotidiana de comunidades diversas.

El valor del idioma y la cultura

Otro cambio clave fue la inclusión del español en el programa. En una época en la que el idioma apenas tenía espacio en la televisión, su presencia marcó una diferencia.

Para Manzano, ese detalle ayudó a normalizar la diversidad desde edades tempranas. No se trataba solo de representación visual, sino también cultural.

El resultado fue un programa que educó mientras ampliaba la forma en que millones de niños entendían el mundo.

Una deuda que sigue pendiente

A pesar de los avances, Manzano cree que la industria no ha cambiado tanto como parece.

“Las historias no cambian, lo único que cambia son los actores”, afirmó.

Su crítica apunta a un problema más profundo. La diversidad no se limita a quién aparece en pantalla, sino a quién cuenta las historias.

Por eso insiste en que las nuevas generaciones deben seguir creando desde su propia experiencia.

De María a referente cultural

La trayectoria de Manzano refleja ese compromiso. Antes de su paso por televisión, participó en el teatro experimental ligado al movimiento cultural latino.

Con el tiempo, amplió su trabajo a la literatura con libros infantiles y memorias, entre ellos Becoming Maria.

Su historia ahora también forma parte del documental Street Smart: Lessons from a TV Icon, presentado en el Festival de Cine de Miami, donde recibió un reconocimiento por su impacto.

A sus 75 años, su mensaje sigue siendo directo. Las historias existen. Lo que falta, muchas veces, es quién las cuente.

Y ahí es donde, todavía, queda trabajo por hacer.