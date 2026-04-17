Jay Wheeler – De Lejitos (Official Video)

Jay Wheeler abre una nueva etapa con “De Lejitos”, un tema que mezcla vulnerabilidad con ese estilo urbano melódico que ya es su sello. El video apuesta por una narrativa visual más simbólica, con una estética cinematográfica que refuerza la distancia emocional que plantea la canción. La historia gira alrededor de un amor que no se dio en el momento correcto, marcado por errores, orgullo y silencios que pesan más que las palabras.
A nivel sonoro, el track mantiene un balance entre lo íntimo y lo pegajoso, logrando que la nostalgia no se sienta pesada, sino cercana. Las escenas acompañan esa sensación de desconexión, mostrando cómo dos personas pueden estar lejos incluso cuando todo parecía posible. Es una propuesta que conecta con quienes han vivido relaciones que se quedaron a mitad de camino. Además, el lanzamiento marca el inicio de una nueva fase artística para el cantante, con una identidad más definida y personal.