El pollo con mantequilla cremoso, conocido en la India como murgh makhani, tiene una historia que empieza en Delhi, en cocinas donde nada se desperdiciaba. Se creó como una forma de aprovechar pollo ya cocinado, incorporándolo a una salsa rica en tomate, mantequilla y especias.

Con el tiempo, dejó de ser una solución práctica para convertirse en uno de los platos más representativos de la cocina del norte de la India. Su identidad no depende del picante, sino del equilibrio. La acidez del tomate, la grasa de la mantequilla y la mezcla de especias se combinan para crear una salsa que envuelve el pollo sin ocultarlo.

Para hacerlo en casa, lo importante no es complicarse, sino entender ese balance.

Ingredientes

600 g de pollo en trozos

1 taza de yogur natural

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de jengibre rallado

1 cucharadita de garam masala

1/2 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de pimentón

Sal al gusto

Para la salsa

3 cucharadas de mantequilla

1/2 cebolla finamente picada

1 taza de tomate triturado

1/3 taza de crema

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de garam masala

1/2 cucharadita de azúcar

Sal al gusto

Cilantro fresco

Preparación

Primero, mezcla el yogur con el ajo, el jengibre, las especias y la sal. Añade el pollo y deja marinar al menos 30 minutos. Si tienes más tiempo, déjalo reposar más para intensificar el sabor.

Mientras tanto, derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio. Incorpora la cebolla y cocínala hasta que esté suave y ligeramente dorada.

Después, añade el tomate triturado y cocina durante varios minutos. Este paso es clave, ya que permite que la salsa pierda acidez y gane profundidad.

A continuación, agrega el comino y el garam masala. Mezcla bien para integrar las especias.

Luego, incorpora el pollo con su marinada y cocina a fuego medio hasta que esté completamente hecho.

Finalmente, añade la crema y el azúcar. Mezcla suavemente y deja cocinar unos minutos más hasta lograr una textura cremosa y equilibrada.

Antes de servir, ajusta la sal y termina con cilantro fresco.

Consejos útiles

La marinada no es opcional. Define el sabor desde el inicio.

Cocina bien el tomate antes de añadir el pollo. Marca la diferencia.

Ajusta la crema según prefieras una salsa más ligera o más rica.

Sirve con arroz basmati o pan naan para aprovechar la salsa.

Servido caliente, el pollo con mantequilla cremoso mantiene ese equilibrio que lo hizo famoso. No es agresivo ni excesivo. Es un plato que se apoya en la técnica y en la paciencia, donde cada elemento cumple su función sin competir. Cuando se hace bien, no necesita nada más.