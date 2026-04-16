El presidente Donald Trump nomina CDC directora este jueves. La elegida es Erica Schwartz, veterana médica militar. Por consiguiente, dirigirá los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Trump nomina CDC directora tras meses de vacante

Trump anunció su decisión en Truth Social. Además, destacó la experiencia militar de Schwartz. También mencionó su rol como subdirectora general de Salud Pública durante su primer mandato.

“Es una Estrella”, declaró el mandatario. Sin embargo, Schwartz debe ser confirmada por el Senado. Por tanto, se convertiría en la cuarta encargada desde el regreso republicano.

Experiencia de 24 años en servicio público de salud

Schwartz trabajó durante 24 años en el Cuerpo de Oficiales Comisionados. Asimismo, tiene título de médico de la Universidad de Brown. También posee título de abogado de la Universidad de Maryland.

Los CDC llevaban meses sin director confirmado. Esto ocurrió después de la destitución de Susan Monarez.

Controversia por destitución de directora anterior

En agosto de 2025, Monarez fue destituida del cargo. La razón fue no compartir la política de vacunación. Por esta razón, entró en conflicto con el secretario Robert Kennedy.

Monarez había dirigido la agencia durante un período crítico. No obstante, sus diferencias con Kennedy resultaron irreconciliables.

Cambios radicales bajo liderazgo de Kennedy

Bajo Kennedy, los CDC han experimentado transformaciones significativas. Primero, implementó despidos masivos. Segundo, ejecutó una reestructuración completa del organismo.

Kennedy justificó estas medidas. Según él, ayudaron a reducir la “expansión burocrática”. Además, buscaba mayor eficiencia operativa.

Políticas de vacunación generan alarma científica

Kennedy también introdujo cambios controvertidos en vacunación. Específicamente, redujo el acceso a vacunas infantiles. Consecuentemente, esto ha alarmado a la comunidad científica.

Los cambios en el calendario de vacunación han sido particularmente polémicos. Muchos expertos expresan preocupación por la salud pública. Por tanto, consideran estas medidas potencialmente peligrosas.

Proceso de confirmación en el Senado

La nominación de Schwartz debe pasar por confirmación senatorial. Este proceso evaluará su experiencia y calificaciones. Además, analizará su alineación con las políticas actuales.

Su experiencia militar podría ser favorable. También su conocimiento previo del sistema de salud pública. Sin embargo, deberá defender las nuevas directrices de Kennedy.

Desafíos para la nueva directora CDC

Schwartz enfrentará múltiples desafíos inmediatos. Primero, reconstruir la moral institucional tras los despidos. Segundo, implementar las directrices de Kennedy efectivamente.

Trump nomina CDC directora en momento crítico para salud pública. Por consiguiente, Schwartz deberá navegar entre políticas controvertidas y credibilidad científica.

Los próximos meses serán decisivos. Tanto para la confirmación como para el futuro de los CDC.