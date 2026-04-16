La tensión entre Nueva Jersey y la FIFA escaló este jueves. La gobernadora demócrata Mike Sherrill denunció los excesivos costos de transporte para el Mundial 2026 Nueva Jersey en el estadio MetLife.

Sherrill confronta a FIFA por costos del Mundial 2026 Nueva Jersey

Sherrill utilizó sus redes sociales para expresar su indignación. Además, considera esta situación una carga financiera injusta. “Heredamos un acuerdo donde la FIFA aporta exactamente cero dólares al transporte”, declaró la mandataria.

El sistema ferroviario deberá transportar cuatro veces más pasajeros. Por consiguiente, esto generará costos estimados en 48 millones de dólares.

FIFA obtendría 11,000 millones mientras Nueva Jersey paga transporte

La gobernadora criticó duramente a la organización futbolística mundial. También destacó la disparidad entre las ganancias proyectadas y la responsabilidad de los contribuyentes.

“La FIFA cobra hasta 10,000 dólares por entradas para la final”, puntualizó Sherrill. Asimismo, cobra 200 dólares por estacionamiento premium en American Dream. Mientras tanto, eliminan espacios de aparcamiento en MetLife Stadium.

Según estimaciones, FIFA obtendrá aproximadamente 11,000 millones de dólares del Mundial 2026 Nueva Jersey. Por esta razón, resulta cuestionable que los residentes cubran los gastos de infraestructura.

Tarifas de tren se dispararían durante el Mundial 2026

El conflicto se intensificó tras revelaciones de The Athletic sobre incrementos en tarifas ferroviarias. Los boletos desde Nueva York al MetLife Stadium normalmente cuestan 12.90 dólares. Sin embargo, podrían superar los 100 dólares durante los ocho partidos.

FIFA defiende su posición sobre costos de transporte

FIFA respondió expresando “sorpresa” por las declaraciones de Sherrill. Recordó que el acuerdo original de 2018 establecía transporte gratuito. No obstante, reconocía las cargas financieras involucradas.

En 2023 se modificó el acuerdo para eliminar la gratuidad. Consecuentemente, los fanáticos con boletos utilizarían el transporte público a tarifas regulares.

La organización también argumentó su posición. Ningún otro evento importante en MetLife Stadium ha requerido que los organizadores financien transporte. Además, han solicitado fondos federales para apoyar los sistemas de transporte.

NJ Transit respalda posición de la gobernadora

NJ Transit mantiene cautela sobre la tarificación definitiva. Sin embargo, confirmó que los costos no serán transferidos a usuarios regulares del sistema.

Esta disputa podría establecer precedentes importantes. Por tanto, afectaría futuros eventos deportivos internacionales en la región.

El Mundial 2026 Nueva Jersey promete ser memorable. No obstante, las negociaciones sobre financiamiento continúan generando controversia entre autoridades locales y FIFA.