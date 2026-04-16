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Victoria Beckham habla sobre la ruptura con su hijo Brooklyn

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Imagen de archivo. EFE/EPA/NEIL HALL

Victoria Beckham abordó por primera vez la ruptura pública con su hijo mayor, Brooklyn, en medio de una polémica familiar que ha captado la atención mediática desde comienzos de año.

En una entrevista con The Wall Street Journal, la diseñadora defendió la relación que ha mantenido con sus hijos a lo largo de los años.

“Queremos muchísimo a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres”, afirmó.

Beckham también recordó que su familia ha estado bajo el escrutinio público durante décadas, algo que, según explicó, ha influido en su manera de actuar como madre.

Una ruptura que se hizo pública

El conflicto salió a la luz en enero, cuando Brooklyn Beckham anunció su distanciamiento con sus padres. En ese momento, acusó tanto a Victoria como a David Beckham de falta de respeto hacia su esposa, Nicola Peltz.

En un mensaje publicado en redes sociales, aseguró que no tiene intención de reconciliarse con su familia y denunció lo que describió como una dinámica de tensión constante.

También señaló un episodio ocurrido durante su boda en 2022, relacionado con el vestido diseñado por su madre, que, según su versión, no estuvo listo a tiempo.

Impacto personal y declaraciones públicas

Brooklyn afirmó que su relación familiar afectó su salud mental durante años. Explicó que, tras tomar distancia, ha experimentado una mejora significativa en su bienestar.

“Por primera vez en mi vida, esa ansiedad ha desaparecido”, indicó.

La familia Beckham, que incluye también a Romeo, Cruz y Harper, no había respondido públicamente a estas declaraciones hasta ahora.

Victoria Beckham y su enfoque actual

En medio de la controversia, Victoria Beckham aseguró que la atención mediática no ha afectado su trabajo como empresaria.

“Creo que la gente compra mi producto porque es realmente bueno”, comentó, al restar importancia al impacto de la polémica en su marca.

Sus declaraciones marcan el primer posicionamiento público de la diseñadora sobre una situación que sigue evolucionando y que mantiene a la familia en el centro de la atención mediática.

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