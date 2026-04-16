El Mundial 2026 ya tiene calendario oficial y será el más grande en la historia del fútbol. Con 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede, el torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La expansión del formato y la cantidad de sedes convierten esta edición en una de las más exigentes tanto para equipos como para aficionados.

Inicio del torneo y primeros partidos

El campeonato arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural.

Ese mismo día también se disputará el Corea del Sur contra República Checa en Guadalajara.

El 12 de junio será el turno de los otros anfitriones:

Canadá vs Bosnia y Herzegovina en Toronto

Estados Unidos vs Paraguay en Inglewood

Desde ese momento, el torneo entra en ritmo acelerado con múltiples partidos diarios en distintas ciudades.

Fase de grupos con partidos destacados

Durante la fase inicial, que se extenderá hasta el 27 de junio, habrá encuentros clave como:

Brasil vs Marruecos en Nueva Jersey

Alemania vs Curazao en Houston

España vs Cabo Verde en Atlanta

Francia vs Senegal en Nueva Jersey

Argentina vs Argelia en Kansas City

Inglaterra vs Croacia en Texas

Cada jornada contará con varios partidos distribuidos en diferentes sedes, reflejando la magnitud del torneo.

Inicio de la fase eliminatoria

La ronda de eliminación directa comenzará el 28 de junio con los dieciseisavos de final, una nueva fase incorporada por el formato de 48 equipos.

A partir de ahí, el torneo seguirá este calendario:

Dieciseisavos: del 28 de junio al 3 de julio

Octavos de final: del 4 al 7 de julio

Cuartos de final: del 9 al 11 de julio

Semifinales: 14 y 15 de julio

Cada ronda se jugará en distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Final y cierre del torneo

El partido por el tercer lugar se disputará el 18 de julio en Miami, mientras que la final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ahí se definirá al campeón de una edición que promete ser la más extensa y global de todas.

Un Mundial con más alcance que nunca

Además del formato ampliado, el torneo contará con selecciones debutantes como Uzbekistán, Jordania, Curazao y Cabo Verde, lo que añade nuevas historias al campeonato.

Argentina llegará como vigente campeona en busca de repetir el título en un escenario mucho más competitivo.

El Mundial 2026 no solo será más largo.

Será, para bien o para mal, imposible de ignorar.