EE.UU. advierte que usará la fuerza para hacer cumplir el bloqueo marítimo a Irán

Estados Unidos advirtió que está dispuesto a usar la fuerza para hacer cumplir el bloqueo marítimo impuesto a Irán, en una escalada que amplía el alcance de las operaciones más allá del estratégico estrecho de Ormuz.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, dejó claro el mensaje durante una rueda de prensa. Según explicó, cualquier buque que ignore las órdenes será interceptado.

“Den la vuelta o prepárense para ser abordados. Si no cumplen, usaremos la fuerza”, afirmó.

El mando militar precisó que la medida no se limita al estrecho de Ormuz. Se trata de un bloqueo más amplio que abarca puertos iraníes, su costa y operaciones en aguas internacionales.

Operación de gran escala

La operación involucra a más de 10.000 efectivos, entre marineros, infantes de marina y aviadores. También participan más de una docena de buques y decenas de aeronaves desplegadas en la región.

Además, Estados Unidos ha extendido sus acciones a otras zonas, incluido el océano Pacífico, con el objetivo de interceptar embarcaciones vinculadas a la llamada “flota oscura” que transporta petróleo iraní.

Según Caine, al menos 13 barcos ya han optado por retirarse tras recibir advertencias.

Las fuerzas estadounidenses cuentan con protocolos escalonados que incluyen desde disparos de advertencia hasta el abordaje y toma de control de las embarcaciones.

Presión en medio del alto el fuego

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el país está preparado para retomar ataques si Irán no alcanza un acuerdo de paz dentro del plazo establecido.

El actual alto el fuego cumple dos semanas el próximo miércoles y está condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el transporte global de petróleo.

Irán mantiene restricciones en esa vía como respuesta al conflicto iniciado a finales de febrero por Estados Unidos e Israel.

Mientras tanto, Washington insiste en que las negociaciones continuarán, pese al fracaso de la primera ronda celebrada en Pakistán.

La tensión sigue escalando, y esta vez ya no es solo retórica.