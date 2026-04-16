Marruecos y Estados Unidos dieron un paso más en su relación estratégica al firmar un nuevo acuerdo de cooperación militar que marcará la hoja de ruta entre ambos países hasta 2036.

El pacto se formalizó durante una reunión de alto nivel en el Pentágono, en el marco del Comité Consultivo de Defensa entre ambas naciones. La delegación marroquí estuvo encabezada por Abdellatif Loudiyi, mientras que por parte estadounidense participó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El acuerdo busca fortalecer la colaboración en áreas clave como defensa, ciberseguridad e innovación tecnológica, en un contexto internacional marcado por nuevas amenazas y cambios en el equilibrio global.

Una alianza que sigue creciendo

La firma llega en un momento en que Marruecos consolida su papel como uno de los principales aliados de Estados Unidos en el norte de África.

En las conversaciones también se abordó la necesidad de profundizar la cooperación operativa y el intercambio de capacidades entre ambos países.

Este acercamiento se refleja en iniciativas recientes, como la prueba del sistema de comunicación táctica Link-16 por parte de las Fuerzas Armadas marroquíes, una tecnología utilizada por miembros de la OTAN para coordinar operaciones en tiempo real.

Contexto regional y proyección estratégica

El acuerdo se produce además en vísperas del ejercicio African Lion, el mayor despliegue militar en el continente africano, que se celebrará en varias ciudades de Marruecos.

En el plano político, Rabat destacó el respaldo de Washington a su postura sobre el Sáhara Occidental, un tema central en su política exterior.

Ambos países coincidieron en la importancia de mantener la estabilidad regional y reforzar la cooperación en seguridad internacional.

Con este acuerdo, Marruecos y Estados Unidos consolidan una relación que va más allá de lo militar y que apunta a una colaboración sostenida en los próximos años.