Carlos Rivera no solo lanzó un nuevo disco. Lanzó un puente emocional.

Con ¡Vida México!, el cantante busca conectar con los mexicanos que viven lejos de su país, especialmente con aquellos que, como él mismo reconoce, quizá nunca regresen.

Durante la promoción del álbum en Estados Unidos, Rivera ha sentido de cerca ese vínculo. En ciudades como Los Ángeles, escuchó historias que marcaron el tono de este proyecto.

Una en particular se le quedó grabada. Un hombre le confesó que, tras más de tres décadas fuera de Tlaxcala, lo más cercano que sentía a su tierra era escuchar su música.

Esa conexión, admite el artista, lo conmovió profundamente.

Un disco que nace del duelo

El álbum reúne 16 canciones de mariachi con colaboraciones de figuras como Alejandro Fernández, Natalia Lafourcade, Pepe Aguilar y Ana Bárbara.

Más allá de la música, el proyecto tiene una raíz personal. Rivera lo concibió tras la muerte de su padre, con la intención de transformar el dolor en algo que pudiera compartirse.

El concepto gira en torno al Día de Muertos, una tradición que, según explica, no celebra la muerte en sí, sino la vida de quienes ya no están.

Por eso el título no deja espacio a dudas. Es una declaración.

Memoria, identidad y orgullo

Entre los temas destaca una nueva versión de “Recuérdame”, la canción popularizada por la película Coco. Para Rivera, ese filme ayudó a que el mundo entendiera mejor la forma en que México vive el recuerdo.

El disco retoma esa idea y la amplifica. No solo habla de quienes se han ido, también de quienes están lejos.

De quienes siguen construyendo identidad fuera de su país.

El mariachi en un nuevo contexto

El lanzamiento llega en un momento donde otros sonidos dominan la música regional mexicana. Sin embargo, Rivera no lo ve como una desventaja.

Al contrario. Cree que el interés global por la música mexicana ha abierto espacio para todos los estilos, incluido el mariachi.

Incluso destaca que algunos compositores vinculados a corridos tumbados participaron en el álbum, lo que muestra una mezcla natural entre generaciones y tendencias.

Al final, su conclusión es simple.

Las modas cambian. El amor, no tanto.

Y en ese terreno, Rivera parece bastante cómodo.