La final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad no solo define un título. También reúne a 23 jugadores que aspiran a disputar el Mundial 2026, en una antesala que mezcla presente competitivo y proyección internacional.

Quince de esos futbolistas pertenecen al conjunto rojiblanco y ocho al equipo donostiarra. Algunos ya tienen un lugar prácticamente asegurado en sus selecciones, mientras que otros buscan consolidarse en los próximos meses.

España y el peso de sus referentes

En la selección española destacan nombres consolidados. Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, y Marcos Llorente, pieza clave del Atlético, aparecen como opciones firmes.

También figuran Álex Baena y el portero Álex Remiro, que compite por un puesto en una portería con alta competencia de cara al torneo.

Otros jugadores como Robin Le Normand, Pablo Barrios o Marc Pubill aún deben recuperar ritmo o regularidad para mantenerse en la pelea.

Argentina y Uruguay, con fuerte presencia

Argentina cuenta con una base sólida en el Atlético. Jugadores como Nahuel Molina, Julián Álvarez y Thiago Almada ya tienen experiencia mundialista y apuntan a repetir presencia.

A ellos se suman Juan Musso, Giuliano Simeone y Nico González, todos dentro del radar de Lionel Scaloni.

Por Uruguay, José María Giménez es el principal representante, aunque llega con dudas físicas tras perderse varios partidos recientes.

Europa, América y Asia en escena

El abanico de selecciones se amplía con otros nombres. Croacia tiene presencia con Luka Sucic y Duje Caleta-Car en la Real Sociedad.

El mexicano Obed Vargas, recién incorporado al Atlético, también aparece como candidato tras ser convocado en recientes compromisos internacionales.

Take Kubo, Gonçalo Guedes, Alexander Sorloth y Johnny Cardoso completan una lista que refleja la diversidad de nacionalidades en ambos equipos.

Una final con mirada global

Antes de pensar en el Mundial, todos ellos tienen un objetivo inmediato: la final en La Cartuja.

El partido no solo definirá al campeón de Copa. También servirá como escaparate para jugadores que buscan asegurar su lugar en la mayor cita del fútbol mundial.

Y en ese contexto, cada minuto cuenta.