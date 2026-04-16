La Comisión Europea ha pedido a Google que comparta con sus competidores los datos generados por las búsquedas de los usuarios, en un movimiento que busca reforzar la competencia en el desarrollo de servicios digitales y de inteligencia artificial.

La solicitud incluye información como consultas, clics, visualizaciones y el orden de los resultados, incluso aquellos obtenidos a través de sistemas como Gemini.

La medida forma parte de la investigación abierta en enero bajo la ley de mercados digitales, que obliga a grandes tecnológicas a facilitar el acceso a sus plataformas y evitar prácticas que limiten la competencia.

Más acceso para rivales en inteligencia artificial

Bruselas pretende que estos datos permitan a otras empresas desarrollar servicios similares en dispositivos móviles, especialmente dentro del ecosistema Android.

Para ello, ha planteado criterios que definirán qué compañías podrán acceder a esta información, qué tipo de datos recibirán y con qué frecuencia deberán compartirse.

También ha subrayado la necesidad de garantizar el anonimato de los usuarios, uno de los puntos clave del proceso.

Condiciones y precios bajo supervisión

La Comisión propuso además establecer parámetros para fijar precios que sean justos, razonables y no discriminatorios en el acceso a estos datos.

Con el objetivo de ajustar la medida, el organismo abrió una consulta pública hasta el 1 de mayo, en la que podrán participar empresas del sector y la propia Google.

Tras este proceso, Bruselas podría modificar su propuesta antes de hacerla obligatoria a partir del 27 de julio.

Un debate clave sobre competencia digital

Desde la Comisión, la vicepresidenta Teresa Ribera destacó que los datos son esenciales para el funcionamiento de la búsqueda en internet y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Por su parte, la responsable de política digital, Henna Virkkunen, señaló que el objetivo es encontrar la forma más efectiva de garantizar que el acceso a esta información no limite la competencia.

El caso se suma a la creciente presión regulatoria en Europa sobre las grandes tecnológicas, en un momento en que el control de los datos se ha convertido en uno de los principales factores de poder en la industria digital.