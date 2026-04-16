La llegada de la primavera trae temperaturas agradables y más tiempo al aire libre, pero también marca el inicio de las alergias estacionales para muchas personas. Las alergias de primavera suelen estar relacionadas con el aumento del polen en el ambiente, lo que puede provocar molestias que afectan la rutina diaria.

Los síntomas más comunes incluyen estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón en los ojos, lagrimeo y fatiga. Aunque no suelen ser peligrosos, pueden resultar incómodos y persistentes si no se manejan adecuadamente.

Una de las formas más efectivas de controlar las alergias de primavera es reducir la exposición al polen. Evitar salir en horas de alta concentración, como temprano en la mañana o en días ventosos, puede marcar una diferencia. También es recomendable mantener las ventanas cerradas en casa y en el automóvil durante estos periodos.

Al regresar del exterior, cambiarse de ropa y lavarse las manos o la cara ayuda a eliminar restos de polen que pueden seguir causando irritación. Ducharse antes de dormir también puede prevenir que el polen se acumule en la ropa de cama.

El uso de gafas de sol puede proteger los ojos, reduciendo la exposición directa a partículas en el aire. Además, mantener una limpieza frecuente en el hogar, especialmente en superficies y textiles, ayuda a disminuir la presencia de alérgenos.

En algunos casos, los medicamentos antihistamínicos o los aerosoles nasales pueden ser recomendados por un especialista para aliviar los síntomas. Es importante no automedicarse sin orientación profesional, especialmente si los síntomas son intensos o persistentes.

La hidratación y una alimentación equilibrada también pueden apoyar al sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a responder mejor frente a los alérgenos.

Las alergias de primavera no siempre se pueden evitar por completo, pero sí se pueden controlar. Adoptar hábitos simples puede reducir significativamente el impacto de esta temporada en la salud.

Prestar atención a los síntomas y actuar a tiempo permite disfrutar de la primavera sin que las alergias tomen el control.