El universo tiene la costumbre de desobedecer a los científicos justo cuando creen entenderlo. Eso acaba de pasar con el descubrimiento de polvo en NGC 346, una región cercana donde, en teoría, no debería haber mucho de ese material.

Ubicada en la Pequeña Nube de Magallanes, una galaxia vecina de la Vía Láctea, esta zona se ha convertido en un laboratorio natural para estudiar cómo nacen las estrellas. Lo que sorprendió a los astrónomos es que el telescopio James Webb encontró más polvo del esperado en un entorno con pocos elementos pesados.

El polvo en NGC 346 resulta especialmente intrigante porque este tipo de partículas se forma a partir de esos elementos, conocidos como metales. En regiones con baja concentración de ellos, la lógica indicaba que el polvo sería escaso y difícil de detectar. Pero las nuevas observaciones muestran lo contrario.

Una ventana al pasado del cosmos

Los científicos eligieron estudiar esta región porque sus condiciones se parecen a las de las galaxias en una etapa temprana del universo, conocida como el “mediodía cósmico”. Durante ese periodo, ocurrido miles de millones de años atrás, la formación de estrellas estaba en su punto máximo.

El hallazgo de polvo en NGC 346 permite analizar procesos que ocurrieron poco después del Big Bang. En ese tiempo, las galaxias crecían rápidamente, formando estrellas a un ritmo intenso que aún influye en la estructura del universo actual.

Al observar esta región, los investigadores pueden comparar cómo se forman las estrellas en ambientes con pocos metales frente a lo que ocurre en la Vía Láctea, donde estos elementos son más abundantes.

El nacimiento de estrellas y posibles planetas

El telescopio Webb también ha permitido estudiar protoestrellas, es decir, estrellas en sus primeras etapas. Estas se forman al acumular gas y polvo del entorno, creando estructuras que pueden parecer cintas o filamentos en las imágenes.

Lo más relevante es que, por primera vez, se ha detectado polvo dentro de los discos que rodean estas protoestrellas en NGC 346. Esto es clave porque esos discos son el lugar donde eventualmente pueden formarse planetas.

El polvo en NGC 346, por tanto, no es solo una curiosidad. Representa uno de los ingredientes básicos para la formación de sistemas planetarios, incluso en condiciones que antes se creían poco favorables.

Un hallazgo que cambia lo que creíamos saber

Este descubrimiento abre nuevas preguntas sobre cómo se forman las estrellas en diferentes entornos del universo. También sugiere que los procesos que dan origen a planetas podrían ser más comunes de lo que se pensaba, incluso en galaxias con pocos metales.

El telescopio James Webb sigue demostrando que mirar más lejos también significa mirar mejor. Y cada vez que lo hace, obliga a replantear ideas que parecían firmes.