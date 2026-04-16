Christopher Nolan ya dejó claro que su próxima película no fue sencilla. El director británico describió el rodaje de La Odisea como “una absoluta pesadilla, pero en el buen sentido”, durante su presentación en la CinemaCon de Las Vegas.

El cineasta, recibido con una ovación, explicó que la experiencia fue tan exigente como ambiciosa. El rodaje se llevó a cabo en múltiples locaciones, entre ellas Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia.

A pesar de las condiciones extremas, Nolan resumió el proceso con una frase sencilla: “Lo pasamos fenomenal”.

Una historia que trasciende generaciones

El director no dudó en justificar su decisión de adaptar el poema épico de Homero. Para él, no se trata de una historia más.

“No es una historia. Es la historia”, afirmó.

La película, que se estrenará el 17 de julio, busca reinterpretar un relato que ha perdurado durante más de 3.000 años.

En las imágenes mostradas, Ulises, interpretado por Matt Damon, aparece marcado por el paso del tiempo. En una escena, el personaje admite que ha olvidado detalles de su vida antes de la guerra de Troya.

Escala épica y grandes secuencias

El adelanto incluyó escenas clave como el uso del caballo de Troya, uno de los episodios más conocidos del relato.

También se mostraron momentos de tensión en alta mar y el enfrentamiento con el cíclope Polifemo, lo que deja ver el tono épico que dominará la película.

Nolan destacó especialmente el trabajo de Damon, a quien calificó como esencial para el proyecto.

“Estuvo en los barcos, en las montañas, en las cuevas, bajo el sol, la lluvia y el viento”, comentó.

Un elenco de alto perfil

El reparto reúne a varias figuras destacadas. Tom Holland interpreta a Telémaco, Anne Hathaway da vida a Penélope y Charlize Theron aparece como Calipso.

A ellos se suman nombres como Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson y John Leguizamo.

El propio Nolan bromeó sobre la cantidad de estrellas al señalar que sería más fácil decir quién no participa en la película.

Tecnología llevada al límite

La Odisea será la primera producción rodada completamente con cámaras IMAX de ultra alta resolución en película de 65 mm.

El director explicó que llevaba años intentando lograr algo así. Ya había explorado este formato en The Dark Knight y más recientemente en Oppenheimer, aunque nunca a esta escala.

Esta vez, aseguró, el objetivo era llevar la experiencia cinematográfica al máximo nivel.

Y, viendo lo que describe como una “pesadilla”, parece que lo consiguió.