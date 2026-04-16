Hay pocas cosas tan reconocibles como el sonido de unos churros recién fritos. En muchas culturas hispanas, aparecen en ferias, en desayunos improvisados o en tardes donde lo dulce no necesita justificación. Los churros caseros no buscan sofisticación. Su fuerza está en la textura, en ese contraste entre el exterior dorado y el interior aún suave.
Acompañados con chocolate caliente, dejan de ser un simple antojo y se convierten en un ritual. Se mojan, se comparten, se comen de pie o alrededor de la mesa. No hay forma correcta, solo la intención de disfrutarlos mientras aún están calientes.
Ingredientes
- 1 taza de agua
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 cucharada de azúcar
- 1 pizca de sal
- 1 taza de harina de trigo
- 2 huevos
- Aceite vegetal para freír
- 1/2 taza de azúcar adicional para rebozar
- 1 cucharadita de canela en polvo
Para la salsa de chocolate
- 1 taza de leche
- 150 g de chocolate oscuro
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de maicena opcional
Preparación
Primero, en una olla mediana, calienta el agua junto con la mantequilla, el azúcar y la sal hasta que comience a hervir. Luego, retira del fuego y añade la harina de una sola vez. Mezcla rápidamente hasta formar una masa espesa y uniforme.
Después, deja que la masa se enfríe unos minutos. A continuación, incorpora los huevos uno a uno, mezclando bien hasta que la masa quede suave y manejable.
Coloca la mezcla en una manga pastelera con boquilla de estrella. Mientras tanto, calienta el aceite en una sartén profunda a fuego medio.
Cuando el aceite esté listo, forma tiras de masa directamente sobre el aceite caliente y fríelas hasta que estén doradas por todos lados. Luego, retíralas y colócalas sobre papel absorbente.
Enseguida, pásalas por la mezcla de azúcar y canela mientras aún están calientes.
Para la salsa, calienta la leche en una olla pequeña. Luego, añade el chocolate picado y el azúcar. Mezcla hasta que se derrita completamente. Si deseas una textura más espesa, disuelve la maicena en un poco de leche fría y agrégala, cocinando hasta que espese.
Consejos útiles
- La masa debe ser espesa pero suave. Si está demasiado líquida, los churros no mantendrán su forma.
- El aceite no debe estar demasiado caliente. Si lo está, se doran rápido por fuera y quedan crudos por dentro.
- No llenes la sartén. Freír en tandas mantiene la temperatura estable.
- Sirve los churros inmediatamente. Pierden su textura crujiente con el tiempo.
Recién hechos, los churros caseros tienen algo que no se puede replicar después. El calor, el crujido y el contraste con el chocolate crean un momento breve, pero suficiente para justificar el esfuerzo. No es un postre para guardar. Es uno para disfrutar en el momento, sin esperar demasiado.