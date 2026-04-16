Hay pocas cosas tan reconocibles como el sonido de unos churros recién fritos. En muchas culturas hispanas, aparecen en ferias, en desayunos improvisados o en tardes donde lo dulce no necesita justificación. Los churros caseros no buscan sofisticación. Su fuerza está en la textura, en ese contraste entre el exterior dorado y el interior aún suave.

Acompañados con chocolate caliente, dejan de ser un simple antojo y se convierten en un ritual. Se mojan, se comparten, se comen de pie o alrededor de la mesa. No hay forma correcta, solo la intención de disfrutarlos mientras aún están calientes.

Ingredientes

1 taza de agua

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

1 taza de harina de trigo

2 huevos

Aceite vegetal para freír

1/2 taza de azúcar adicional para rebozar

1 cucharadita de canela en polvo

Para la salsa de chocolate

1 taza de leche

150 g de chocolate oscuro

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de maicena opcional

Preparación

Primero, en una olla mediana, calienta el agua junto con la mantequilla, el azúcar y la sal hasta que comience a hervir. Luego, retira del fuego y añade la harina de una sola vez. Mezcla rápidamente hasta formar una masa espesa y uniforme.

Después, deja que la masa se enfríe unos minutos. A continuación, incorpora los huevos uno a uno, mezclando bien hasta que la masa quede suave y manejable.

Coloca la mezcla en una manga pastelera con boquilla de estrella. Mientras tanto, calienta el aceite en una sartén profunda a fuego medio.

Cuando el aceite esté listo, forma tiras de masa directamente sobre el aceite caliente y fríelas hasta que estén doradas por todos lados. Luego, retíralas y colócalas sobre papel absorbente.

Enseguida, pásalas por la mezcla de azúcar y canela mientras aún están calientes.

Para la salsa, calienta la leche en una olla pequeña. Luego, añade el chocolate picado y el azúcar. Mezcla hasta que se derrita completamente. Si deseas una textura más espesa, disuelve la maicena en un poco de leche fría y agrégala, cocinando hasta que espese.

Consejos útiles

La masa debe ser espesa pero suave. Si está demasiado líquida, los churros no mantendrán su forma.

El aceite no debe estar demasiado caliente. Si lo está, se doran rápido por fuera y quedan crudos por dentro.

No llenes la sartén. Freír en tandas mantiene la temperatura estable.

Sirve los churros inmediatamente. Pierden su textura crujiente con el tiempo.

Recién hechos, los churros caseros tienen algo que no se puede replicar después. El calor, el crujido y el contraste con el chocolate crean un momento breve, pero suficiente para justificar el esfuerzo. No es un postre para guardar. Es uno para disfrutar en el momento, sin esperar demasiado.