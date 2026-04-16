Curry rescata a los Warriors y elimina a los Clippers en el play-in

Stephen Curry volvió a aparecer cuando más lo necesitaban. El base lideró la remontada de Golden State para vencer 121-126 a Los Angeles Clippers en un duelo a vida o muerte del play-in.

La victoria mantiene con vida a los Warriors, que ahora se enfrentarán a los Suns en Phoenix por el último boleto a los playoffs. Los Clippers, en cambio, quedan eliminados tras una temporada marcada por altibajos.

Un cierre de partido brutal

El partido parecía inclinarse hacia el equipo de Los Ángeles. A falta de menos de diez minutos, los Clippers dominaban por 13 puntos y Curry estaba en el banquillo.

Steve Kerr no tuvo más opción que devolverlo a la cancha. La respuesta fue inmediata. En apenas segundos, Curry anotó un triple que cambió el ritmo del encuentro.

Golden State firmó un último cuarto demoledor con 43 puntos, impulsado por su acierto desde el perímetro. El equipo terminó con 19 triples, una cifra clave para compensar sus pérdidas.

El momento decisivo llegó en el último minuto. Con el marcador empatado, Curry tomó el balón y encestó otro triple para poner a su equipo por delante.

Luego, Draymond Green aseguró la ventaja con dos robos consecutivos sobre Kawhi Leonard, sellando el triunfo.

Actuación colectiva y respuesta clave

Curry terminó con 35 puntos, liderando a unos Warriors que también encontraron apoyo en otros jugadores. Gui Santos y Kristaps Porzingis aportaron 20 puntos cada uno, mientras que Al Horford fue decisivo en el tramo final.

Por el lado de los Clippers, Bennedict Mathurin fue el más destacado con 23 puntos, seguido por Leonard y Darius Garland, que sumaron 21 cada uno.

Un golpe duro para los Clippers

La eliminación supone un golpe importante para Los Ángeles. El equipo logró recuperarse de un inicio complicado y de cambios importantes en la plantilla, pero no pudo sostener la ventaja en el momento clave.

Golden State, en una temporada irregular y marcada por lesiones, demostró experiencia en este tipo de escenarios.

Cuando todo parecía perdido, Curry hizo lo de siempre.

Tomar el control y cambiar la historia.