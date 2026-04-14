Un medicamento utilizado desde hace años para tratar ciertos tipos de leucemia podría abrir una nueva puerta en el tratamiento de enfermedades de la piel. Según una investigación reciente, este fármaco psoriasis inflamación tiene el potencial de reducir los procesos inflamatorios asociados con la psoriasis, una afección que impacta a millones de personas en todo el mundo.

La psoriasis es una enfermedad crónica que se produce cuando el sistema inmunitario se activa de forma excesiva. Este desajuste provoca la liberación de sustancias inflamatorias que aceleran la renovación de las células de la piel, generando placas rojas, descamación y engrosamiento en distintas partes del cuerpo.

El estudio, liderado por investigadores del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en España, identificó un mecanismo hasta ahora desconocido que regula la producción de moléculas inflamatorias clave en esta enfermedad. A partir de este hallazgo, los científicos analizaron el efecto del dasatinib, un fármaco aprobado para tratar algunas leucemias.

Los resultados fueron claros en modelos experimentales. El fármaco psoriasis inflamación actuó bloqueando una vía específica del sistema inmunitario que participa en el desarrollo de la enfermedad. Este efecto permitió reducir la inflamación y evitar el engrosamiento de la piel característico de la psoriasis.

Los investigadores describen el dasatinib como una especie de interruptor biológico. Al interferir en la comunicación entre células inmunitarias, logra frenar la cascada de señales que desencadena la inflamación. Esto representa un enfoque distinto al de muchos tratamientos actuales, que suelen centrarse en controlar los síntomas más visibles.

Otro aspecto relevante del estudio es la forma en que se administró el medicamento. Los efectos positivos se observaron tanto cuando se suministró de manera sistémica, es decir, a través de la sangre, como cuando se aplicó directamente sobre la piel. Este último punto resulta especialmente prometedor, ya que abre la posibilidad de desarrollar tratamientos tópicos que reduzcan los efectos secundarios en el resto del organismo.

A pesar del entusiasmo, los expertos insisten en que todavía es pronto para trasladar estos resultados a la práctica clínica. Se necesitan más estudios en humanos para confirmar la seguridad y la eficacia del dasatinib en pacientes con psoriasis.

Este avance refuerza una idea que gana cada vez más fuerza en la medicina moderna. Medicamentos ya existentes pueden tener usos nuevos y inesperados. En el caso de la psoriasis, una enfermedad que no tiene cura definitiva, este tipo de hallazgos podría marcar el inicio de tratamientos más precisos y efectivos.