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Oblak y Cardoso regresan con el Atlético para la vuelta ante el Barcelona en Champions

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Jan Oblak, durante el entrenamiento de este lunes. EFE/Sergio Pérez

El Atlético de Madrid recupera a Oblak y Cardoso para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, en una convocatoria marcada por regresos importantes y varias ausencias.

El portero esloveno deja atrás una distensión muscular en el costado que lo mantuvo fuera de los últimos seis encuentros. Su vuelta refuerza una posición clave en un duelo de máxima exigencia. Cardoso, por su parte, también está disponible tras superar una lesión sufrida con la selección de Estados Unidos.

Ambos regresos llegan en un momento determinante para el Atlético, que necesita solidez en todas sus líneas para competir ante un rival de alto nivel como el Barcelona.

La convocatoria de Diego Simeone también incluye a Koke y Nico González, que no estuvieron disponibles en el último partido por sanción. Su presencia amplía las opciones en el centro del campo y aporta experiencia en un escenario europeo exigente.

Sin embargo, el equipo mantiene bajas sensibles. Pablo Barrios continúa con su proceso de recuperación, al igual que Hancko, que arrastra problemas en el tobillo. Giménez tampoco estará disponible por lesión muscular, lo que limita las alternativas defensivas.

En la lista aparecen además varios jugadores del filial, una señal de la necesidad de Simeone de completar la convocatoria en un tramo clave de la temporada.

El Atlético afronta este partido con la presión de responder en una eliminatoria que puede definir su rumbo en la competición. La experiencia de Oblak y el equilibrio que puede aportar Cardoso serán factores importantes en un encuentro donde cada detalle puede marcar la diferencia.

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