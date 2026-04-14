Un joven de 20 años fue acusado este lunes de cargos federales tras lanzar un cóctel molotov contra la residencia de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en San Francisco.

El acusado, identificado como Daniel Moreno-Gama, enfrenta cargos por daño a la propiedad mediante explosivos y posesión de un arma no registrada, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el joven viajó desde Texas con la intención de atacar al ejecutivo de una empresa de inteligencia artificial. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que arrojó el artefacto incendiario contra la vivienda.

Después del incidente, Moreno-Gama se dirigió a la sede de OpenAI en San Francisco. Allí intentó romper las puertas de cristal con una silla. Según la acusación, declaró que su intención era incendiar el edificio y atacar a las personas dentro.

Al momento de su arresto, las autoridades encontraron en su poder más artefactos incendiarios, incluido un tanque con queroseno. También llevaba un documento que detallaba sus motivaciones.

El texto, titulado “Tu última advertencia”, contenía mensajes contra la inteligencia artificial. Además, promovía ataques contra ejecutivos del sector tecnológico y sus inversionistas.

En ese mismo documento, los investigadores hallaron una lista con nombres y direcciones que corresponderían a figuras del sector tecnológico. El propio Moreno-Gama admitía haber intentado asesinar a Altman.

Mientras tanto, el FBI registró su vivienda en Texas como parte de la investigación. No se reportaron heridos en los hechos.

El fiscal general interino, Todd Blanche, condenó el ataque y señaló que la violencia no puede ser una forma de expresar desacuerdos, ya sea con la tecnología o cualquier otro tema.