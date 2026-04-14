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Rosalía conquista Barcelona con ‘Lux’ en un concierto histórico que reafirma su vínculo con la ciudad

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La cantante Rosalía durante el concierto que ha ofrecido este lunes en el Palau Sant Jordi de Barcelona. / Christian Bertrand / Live Nation.

El Rosalía concierto Barcelona no fue un espectáculo cualquiera. Fue una noche donde la artista regresó a su ciudad para presentar su gira ‘Lux’ y terminó reafirmando el vínculo emocional que mantiene con sus raíces.

Barcelona respondió sin dudas. Cerca de 18.000 personas llenaron el Palau Sant Jordi para ver a una figura global que, aun así, sigue encontrando en casa un escenario distinto, más íntimo y exigente.

Un inicio medido y cargado de simbolismo

El espectáculo comenzó con retraso, pero con una puesta en escena cuidadosamente diseñada. Una caja en el centro del escenario se fue desmontando hasta revelar a Rosalía, inmóvil, casi convertida en una figura mecánica.

El impacto fue inmediato. Temas como ‘Sexo, violencia y llantas’ y ‘Reliquia’ marcaron un arranque intenso, donde lo visual y lo musical avanzaron juntos sin perder ritmo.

Además, la construcción del show dejó claro desde el inicio que no se trataba de un concierto convencional.

La conexión con Barcelona marca el tono

Poco después, apareció el lado más personal. Rosalía, visiblemente emocionada, reconoció lo difícil que le resulta actuar en su ciudad.

Cambió al catalán para hablar directamente con el público. Ese momento, breve pero sincero, transformó la energía del recinto.

Sin embargo, no rompió el ritmo del concierto. Más bien lo hizo más cercano.

Un recorrido entre lo experimental y lo popular

A partir de ahí, el espectáculo se movió entre distintos registros. ‘Berghain’ llevó el concierto hacia un terreno más electrónico.

Por otro lado, canciones como ‘Saoko’, ‘La fama’ y ‘La combi Versace’ devolvieron al público a sonidos más conocidos.

Rosalía manejó esos contrastes con precisión. No hubo desorden, sino una narrativa clara.

Además, el componente visual siguió creciendo. Elementos teatrales como el “confesionario” y juegos de luces en temas como ‘La perla’ añadieron capas sin distraer de lo esencial.

Un cierre sin artificios

En la recta final, el concierto recuperó parte de ‘Motomami’ con ‘Bizcochito’ y ‘Despechá’.

Luego, el cierre cambió por completo. Rosalía interpretó ‘Magnolias’ sola en el escenario.

Sin coreografías. Sin efectos. Solo la voz.

Así terminó el Rosalía concierto Barcelona. No como un gran espectáculo, sino como un momento íntimo que dejó claro por qué su relación con la ciudad sigue siendo única.

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