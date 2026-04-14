El ciclo de Andoni Iraola en el Bournemouth llegará a su fin este verano. El técnico español ha decidido no renovar su contrato con el club inglés y abandonará la entidad al término de la temporada, cerrando una etapa que ha elevado el nivel competitivo de los ‘Cherries’.

La decisión, confirmada a EFE, llega tras tres campañas en las que Iraola logró algo más que la permanencia. Su equipo no solo se consolidó en la Premier League, sino que llegó a competir por objetivos mayores.

Su contrato expiraba el 30 de junio y, aunque el Bournemouth intentó prolongar su continuidad, el entrenador vasco optó por dar el siguiente paso en su carrera.

Una salida en el mejor momento

El Bournemouth atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Después de su victoria en el Emirates Stadium, el equipo se encuentra a siete puntos de los puestos de Liga de Campeones.

La posibilidad de clasificarse a Europa, algo nunca conseguido por el club, sigue viva. Ese crecimiento es, en gran parte, resultado del trabajo de Iraola.

De las dudas a la consolidación

Su llegada en 2023 generó escepticismo. Sustituía a Steve Cooper, quien había evitado el descenso, y los primeros resultados no ayudaron a disipar las dudas.

Con el tiempo, su propuesta se impuso.

El equipo ganó intensidad, identidad y competitividad, hasta convertirse en un rival incómodo incluso para los grandes de la liga.

Un impacto más allá del campo

Iraola también deja una huella en la evolución de la plantilla. Futbolistas como Antoine Semenyo, Dominic Solanke, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi y Dean Huijsen aumentaron su valor durante su etapa.

El club aprovechó ese crecimiento para cerrar ventas importantes y reforzar su modelo deportivo.

Un futuro con varias opciones

El futuro de Iraola apunta a seguir en la élite. El Athletic Club ha mostrado interés en su regreso, mientras que en la Premier League no le faltan pretendientes.

Tras sus etapas en el AEK Larnaka, el Mirandés y el Rayo Vallecano, el técnico vasco se ha consolidado como uno de los entrenadores españoles más valorados del momento.