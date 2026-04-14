Menu
Home/Deportes/UEFA rechaza la queja del Barcelona por el arbitraje ante el Atlético en Champions

UEFA rechaza la queja del Barcelona por el arbitraje ante el Atlético en Champions

Facebook
Twitter
Pinterest

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha rechazado la queja presentada por el Barcelona por el arbitraje en el partido ante el Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El organismo consideró inadmisible la reclamación del club azulgrana, que sostenía que la actuación del árbitro rumano Istvan Kovacs fue contraria a la normativa y tuvo impacto en el desarrollo del encuentro.

La protesta del Barcelona se centraba en una jugada concreta dentro del área. El club reclamó manos de Marc Pubill tras recibir un pase del portero Juan Musso. A su juicio, el juego ya se había reanudado correctamente y debía señalarse penalti.

El equipo arbitral no interpretó la acción de esa manera. Tampoco intervino el VAR, una ausencia que aumentó el malestar en el entorno del club.

En su comunicado, el Barcelona calificó la decisión como un error importante. También solicitó la apertura de una investigación y acceso a las comunicaciones arbitrales.

La entidad pidió que, en caso de confirmarse fallos, se reconocieran oficialmente y se adoptaran medidas. Además, insistió en que no es la primera vez que se siente perjudicada por decisiones arbitrales en la Champions League.

Según su postura, este tipo de situaciones ha generado un agravio comparativo que dificulta competir en igualdad de condiciones con otros clubes.

El resultado del partido se mantiene sin cambios. El Atlético de Madrid se impuso por 0-2 en el Spotify Camp Nou y llegará con ventaja al encuentro de vuelta en el Riyadh Air Metropolitano, donde el Barcelona intentará revertir la eliminatoria.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Oblak y Cardoso regresan con el Atlético para la vuelta ante el Barcelona en Champions
April 14, 8:07 AM
By
Deportes
Stephen Curry y Luka Doncic lideran las camisetas más vendidas de la NBA
April 13, 1:45 PM
By
Deportes
Scheffler sigue como número uno del mundo pese al triunfo de McIlroy en Augusta
April 13, 4:25 AM
By
Deportes
10 reglas raras de la MLB que parecen inventadas pero son reales
April 12, 8:00 AM
By
Deportes
El Real Madrid empata con Girona y deja más dudas antes del duelo clave ante el Bayern
April 11, 5:00 AM
By
Deportes
Remodelación del Metro de CDMX rumbo al Mundial 2026 genera quejas y comparaciones con escenarios de terror
April 10, 6:00 PM
By
Deportes
Sinner avanza en Montecarlo y suma 20 victorias seguidas en Masters 1000
April 10, 10:00 AM
By
Deportes
Jaime Jáquez Jr. celebra el título de su hermana en la NCAA y lamenta la derrota de Miami Heat
April 10, 6:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *