Rosalía será Mujer del Año en Billboard 2026

Rosalía será reconocida como Mujer del Año en Billboard durante la ceremonia de Mujeres Latinas en la Música 2026, que se celebrará este jueves en Miami.

El anuncio fue confirmado por Billboard y Telemundo, que destacaron el impacto global de la artista española y su capacidad para redefinir la música en español.

Rosalía Mujer del Año Billboard y su impacto global

El reconocimiento a Rosalía como Mujer del Año Billboard responde a su influencia dentro y fuera de la música.

Según los organizadores, la cantante ha logrado romper barreras al combinar tradición y modernidad con una propuesta artística que ha conectado con audiencias a nivel mundial.

Su más reciente álbum, ‘LUX’, debutó en el primer lugar de varias listas, incluyendo Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums y World Albums, además de alcanzar el cuarto puesto en el Billboard 200, su mejor posición hasta la fecha.

Un dominio constante en las listas

A lo largo de su carrera, Rosalía ha consolidado su presencia en los rankings musicales.

Ha alcanzado siete veces el primer lugar en Latin Airplay y ha logrado múltiples entradas en el top 10 de Hot Latin Songs, además de acumular más de 60 apariciones en las listas globales de Billboard.

Estos resultados refuerzan su posición como una de las figuras más influyentes de su generación.

Más allá de la música

El reconocimiento también destaca su impacto en otras áreas como la moda, las artes visuales y la dirección creativa.

Para Billboard, su trayectoria representa no solo éxito comercial, sino también una expansión de las posibilidades para las mujeres dentro de la industria musical.

Una ceremonia con grandes nombres

Rosalía se suma a una lista de homenajeadas que incluye a artistas como Lola Índigo, Gloria Trevi, Julieta Venegas, Becky G, Joy, Ivy Queen y Young Miko.

El evento será conducido por Chiquis y se transmitirá este jueves por Telemundo en horario estelar en Estados Unidos.

Porque sí, en un mundo lleno de artistas virales, todavía hay quienes construyen carreras que pesan de verdad.