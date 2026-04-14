El Gobierno francés analiza la posibilidad de prohibir el concierto de Kanye West previsto para el 11 de junio en el estadio Vélodrome de Marsella, en medio de la polémica por las declaraciones antisemitas del artista.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, estudia las vías legales para impedir la presentación, que sería la única fecha del rapero en Francia durante su actual gira mundial.

Según medios locales, las autoridades consideran que el historial reciente del artista podría justificar una intervención para evitar su actuación en territorio francés.

El rechazo no se limita al Gobierno central. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, ya había manifestado su oposición al concierto, al afirmar que la ciudad no debe convertirse en un escaparate para discursos de odio.

La controversia se ha intensificado tras decisiones similares en otros países. En Reino Unido, las autoridades prohibieron recientemente la entrada del artista, lo que llevó a la cancelación de su participación en el Wireless Festival de Londres.

West, de 48 años, ha generado fuertes críticas en los últimos años por declaraciones en las que expresó simpatía por Adolf Hitler y por contenidos considerados antisemitas. Aunque el músico se disculpó en enero y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar, la polémica continúa.

A pesar de ello, el artista ha iniciado su gira internacional “Ye Live Concert Tour”, con presentaciones programadas en varios países hasta agosto.

Entre esas fechas figura España, donde se espera que actúe en Madrid el próximo 30 de julio.

Mientras tanto, la decisión sobre el concierto en Marsella sigue en evaluación, en un contexto de creciente presión política y social sobre la presencia del artista en escenarios europeos.