Jude Bellingham no dudó en definir el momento del Real Madrid. El centrocampista inglés aseguró que el partido ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena es “una final” para su equipo.

El conjunto blanco llega a este duelo con la obligación de remontar el 1-2 de la ida si quiere avanzar a semifinales de la Liga de Campeones. En un curso irregular, es la única opción clara de título.

“Es un partido muy importante viendo nuestra situación. No estamos en la Copa y en la Liga estamos lejos. Es una final”, afirmó Bellingham en rueda de prensa.

El jugador reconoció que la presión es máxima. A nueve puntos del Barcelona en LaLiga y fuera de otras competiciones, el margen de error es inexistente.

“Nos jugamos mucho. Si es todo o nada, esa es nuestra mentalidad. No tenemos más ocasiones”, añadió.

Una temporada marcada por las lesiones

El inglés también habló de las dificultades que ha enfrentado este curso. Entre problemas en el hombro y una lesión muscular reciente, ha tenido que parar en momentos clave.

“Ha sido frustrante. Lo más difícil es volver, sobre todo mentalmente. Pero poco a poco voy recuperando sensaciones”, explicó.

Aun así, aseguró sentirse en buenas condiciones para afrontar el reto ante el Bayern.

Un rival exigente en su casa

Bellingham destacó la intensidad del conjunto alemán y la dificultad de jugar en Múnich, un estadio donde ya tuvo experiencias complicadas en su etapa con el Borussia Dortmund.

“Ellos compiten al máximo nivel. Tienen mucha intensidad y jugadores de gran calidad”, señaló.

También elogió a Harry Kane, al que calificó como un delantero “fantástico”, aunque dejó claro que el objetivo es frenarle en este partido decisivo.

Respuesta a críticas fuera del campo

El mediocampista aprovechó para aclarar rumores sobre su vida personal. Negó versiones que lo señalaban por supuestos excesos fuera del fútbol.

“No era cierto. Soy muy profesional. Fue una broma que se malinterpretó”, explicó sobre una celebración reciente.

El enfoque está claro

Más allá del análisis, el mensaje de Bellingham fue directo. El Real Madrid sabe que no hay margen para fallar.

El partido ante el Bayern no es solo una eliminatoria más. Es, para el vestuario, la oportunidad de salvar la temporada.