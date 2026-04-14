El argentino Javier Mascherano anunció su renuncia como director técnico del Inter Miami por motivos personales, en una decisión que sorprendió al club tras una de sus mejores temporadas.

En un comunicado difundido por la institución, el exjugador confirmó el fin de su etapa al frente del equipo, al que llegó en noviembre de 2024.

“Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami”, señaló Mascherano.

El técnico agradeció la confianza recibida desde su llegada y destacó los logros alcanzados durante su gestión. En especial, recordó la conquista del primer título de la MLS en la historia del club.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella. Dondequiera que esté, seguiré deseándole al club lo mejor en el futuro”, añadió.

Durante su primera temporada completa, el equipo firmó una campaña destacada. Inter Miami levantó la MLS Cup y alcanzó cifras récord en ataque, con 101 goles entre la temporada regular y los playoffs.

Ese rendimiento consolidó al equipo como uno de los más ofensivos en la historia reciente de la liga, según datos del propio club.

Mascherano deja el cargo junto con el cuerpo técnico que lo acompañó desde su llegada. Su salida se produce de forma inmediata y sin que se hayan dado más detalles sobre los motivos personales que la provocaron.

De cara a los próximos compromisos, el club confirmó que Guillermo Hoyos asumirá la dirección técnica de manera provisional.

La salida de Mascherano abre una nueva etapa en el Inter Miami, que ahora deberá mantener el nivel competitivo alcanzado bajo su gestión.